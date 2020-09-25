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英10．1列高風險地區 港人趕尾班機 個案：房租高昂 提早回港避酒店檢疫

【明報專訊】本港連續兩日錄得英國抵港輸入的新型冠狀病毒個案，港府昨宣布10月1日起列英國為高風險地區，由當地來港者上機前需有72小時內病毒檢測陰性報告，並要先預訂酒店檢疫。有在英工作假期的港人因難負擔高昂酒店房租、以及當地難接受檢測，提前3天、趕於9月內回港避過新措施；中大專家許樹昌建議措施生效前從英抵港者租住酒店檢疫，以免萬一帶病毒，會感染家中同住者而將病毒傳出社區。

增7確診4宗輸入 無源頭不明

連續兩日英國抵港機組人員染疫

本港昨錄得7宗確診，是連續4日新增確診維持個位數，累計5057宗個案。昨新增個案沒有不明源頭，當中4宗屬輸入個案，除了3名由菲律賓抵港外傭，昨連續第二日錄得英國抵港機組人員確診，昨新增確診者是英國航空32歲女機組人員（第5051宗），她在英航BA031航班服務並於9月22日抵港後驗出陽性。

過去4周6宗英國抵港者確診

近期歐洲疫情反彈，據世衛資料，英國累計40萬宗確診，周三單日增約5000宗，累計逾4萬人死亡。英國蘇格蘭的格拉斯哥大學自開學後，累計124名學生確診，600名學生需隔離，大學料確診或續增。據本港衛生防護中心，過去4周共錄得6宗英國抵港者確診，僅次印度、菲律賓和尼泊爾。

港府昨公布將英國加入高風險指明地區，10月1日生效，累計有11個地區列入名單，包括印度、美國等。英國抵港者將須於抵港前接受檢測並呈陰性，樣本需在起飛前72小時內取樣，抵港者需持有租住本港酒店不少於14日的訂房確認書。

在英港人稱當地不夠檢測試劑

於英國倫敦梅達谷工作假期的鄭小姐表示，因簽證將到期，原定於10月1日抵港，昨獲悉港府即將列英國為高風險地區後，即更改機票提前於本月28日抵港。她解釋，如要在一周內訂酒店檢疫，每晚房價約500港元，檢疫期合共7000港元房費對「基層」來說很昂貴。她說當地連教師亦不夠檢測試劑，即使有私營醫療機構稱可即日取報告，但需1500港元，昨致電醫療機構時有員工稱已有20人正輪候測試。對於會否擔心傳染家人，她表示家居檢疫時會盡量留在房，並戴口罩，用酒精消毒所到之處。

梁子超：住不同酒店檢疫不理想

呼吸系統專科醫生梁子超稱，法國及西班牙等歐洲國家疫情更嚴峻，未同樣被列入指明地區有「小小漏招」。他續稱，本港容許高風險地區抵港者在不同酒店檢疫的做法不理想，因這些酒店未必有好的感染控制和監察系統，檢疫者若與其他住客交叉感染或將病毒帶入社區。

許樹昌籲生效前抵港者酒店檢疫

中大呼吸系統科講座教授許樹昌建議本港居所沒有獨立廁所及房間的英國抵港者，租住酒店接受14天檢疫，以免潛伏期間感染家人再傳入社區。

另外，港府昨宣布10月3日啟動向在會展和亞博館舉辦展覽和國際會議的主辦機構提供百分百場租資助，不設上限，為期12個月。至於醫管局將於本月25日擴展於普通科門診派發深喉唾液樣本包的地點，涵蓋離島區至合共46間門診。自7月底，普通科門診共派5.4萬個樣本包，逾3.3萬個化驗中，逾60個樣本陽性。

明報記者

（疫情第三波）

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