《左右紅藍綠》停播 稱無關裁決

4集被投訴的《左右紅藍綠》於去年9至11月播出，評論警方處理示威事件的手法。通訊局認為，港台無給予適當機會讓警方回應，違反《電視節目守則》規定，裁定投訴成立，向港台發出警告。

非個人意見節目接替 工會憂寒蟬效應

伍曼儀表示，今年7月底起《左右紅藍綠》時段已由其他節目取代，短期內不會再播出。她稱，停播與通訊局裁決無關，稱早前已安排新節目，最初停播時以立法會相關節目取代，10月則將播出由公共事務組製作的《香港掌故》、《快閃香港》，但均非個人意見節目。

港台節目製作人員工會主席趙善恩稱，已約見管理層下周一會面，要求交代停播原因。她對節目停播感可惜，因本港幾乎無同類型節目鼓勵公民議政，「扼殺個人意見節目恐怕會引來寒蟬效應」。

新同盟：倘須有相反觀點 單人受訪節目難製

新民主同盟昨到通訊局抗議，成員兼荃灣區議員譚凱邦質疑，若個人意見節目必須有相反觀點，所有單人受訪或只有單方面意見的個人意見節目皆無法進行。他舉例，有電視台每周製作單人受訪個人意見節目，被批評一方亦無機會即時回應，該節目亦不能進行。他認為，通訊局的裁決機制未能考慮實際傳媒操作及市民期望，並間接成為打壓港台的工具，必須改革及增加透明度，以免進一步失去公信力。