湯家驊：施壓法院無助一國兩制

梁家傑：量刑委會削法院權力

民建聯副主席周浩鼎曾提出設立量刑委員會，稱過往法院頒布量刑指引往往需時數年，冀委員會制訂指引後法院跟從，令公眾理解更清楚。公民黨主席、資深大律師梁家傑形容這是削弱司法機構，「一個人斬了左手右手的概念」，在普通法地區未聽聞有量刑委員會可凌駕法院。

戴啟思：批評法官應溫和

大律師公會主席戴啟思昨於港台《議事論事》接受公民黨余若薇訪問，對於近日多宗法院判決受批評，戴啟思稱法官並非不可批評，但理應溫和表態，因爲法官只是履行職責，無政治立場，形容社會對法院愈少噪音，事件便不會變糟糕。

被問到終院前非常任法官施覺民請辭一事，戴啟思稱三權分立或是施覺民服務香港的原因之一，若良知不允許，唯一要做的便是辭職。他自言與世界各地的律師團體有溝通，對方亦表達驚訝、關注，又稱英國政界提出應否繼續派法官來港，這些事件不利於推廣香港的健康形象。