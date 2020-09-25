港聞

港聞二

湯漢斥有教友合理化暴力

【明報專訊】天主教香港教區宗座署理湯漢樞機上月稱講道並非傳達個人觀點。他周一發表新一份牧函，批評不少教友爭取社會福祉時，為求達到目的不擇手段，將暴力合理化；又指傲慢地挑戰或批評教會、甚至誹謗教會領袖的教友，只會引致教會分裂。他重申，教會一向支持以「民主」作為管治制度，但社會及政治問題複雜，不可能有簡單的答案，教友絕不能因不同觀點而分化教會，稱維護教會的共融是重要的。

稱絕不能因不同觀點分化教會

湯漢在牧函稱，去年的社會事件帶來非常嚴重的後果，某些群體對在政治改革上持不同意見者、或不贊同其行為的人產生「仇恨」；愈來愈多市民認定，香港社會的未來沒有希望和前景，而這些負面態度亦進入教會圈子，「令人遺憾」。他指出，不少教友爭取社會福祉時，為求達到目的不擇手段、暴力亦可變為合理、認為一個行為只有完全對或完全錯，不存在中間路線，而持不同政治立場的人會被公開譴責、抹黑及排斥，完全沒對話或修和的空間；一如在社交媒體上，人們對來自對立陣營的人常採用侮辱和誹謗語言。湯漢稱這些教友「在教區中造成了分化」，重申教友行使自己的權利時，也要顧全教會的公益。

湯漢懇請有關教友要對耶穌懷有希望，牧者應以教會的社會訓導啟迪教友，使他們參與關社活動時能採取平衡的方式及正確的行動；但牧者不應在這些事上加諸影響。

天主教徒、公民黨主席梁家傑稱，每個教徒與上帝的關係獨特，「教友通過祈禱、神修，會領悟天主指派他的工作」，質疑湯漢根本無必要表達有關言論，他自己亦不會過於介懷。

相關字詞﹕梁家傑 仇恨 社會事件 牧函 天主教香港教區 湯漢

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