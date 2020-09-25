湯漢斥有教友合理化暴力

稱絕不能因不同觀點分化教會

湯漢在牧函稱，去年的社會事件帶來非常嚴重的後果，某些群體對在政治改革上持不同意見者、或不贊同其行為的人產生「仇恨」；愈來愈多市民認定，香港社會的未來沒有希望和前景，而這些負面態度亦進入教會圈子，「令人遺憾」。他指出，不少教友爭取社會福祉時，為求達到目的不擇手段、暴力亦可變為合理、認為一個行為只有完全對或完全錯，不存在中間路線，而持不同政治立場的人會被公開譴責、抹黑及排斥，完全沒對話或修和的空間；一如在社交媒體上，人們對來自對立陣營的人常採用侮辱和誹謗語言。湯漢稱這些教友「在教區中造成了分化」，重申教友行使自己的權利時，也要顧全教會的公益。

湯漢懇請有關教友要對耶穌懷有希望，牧者應以教會的社會訓導啟迪教友，使他們參與關社活動時能採取平衡的方式及正確的行動；但牧者不應在這些事上加諸影響。

天主教徒、公民黨主席梁家傑稱，每個教徒與上帝的關係獨特，「教友通過祈禱、神修，會領悟天主指派他的工作」，質疑湯漢根本無必要表達有關言論，他自己亦不會過於介懷。