12港人案 遭拒見律師：「指派律師」昨始獲批

質疑拒見理由 稱暫只派一律師

該名內地律師解釋，昨日法援處才受理案件，理論上其當事人嚴文謙此前未獲指派律師，而按處方紀錄，嚴文謙現僅有一名指派律師代理，該律師表示，仍有一名律師空間可予他會見嚴文謙或代理其案。

該內地律師又表示，曾致電鹽田法律援助處主任，但對方否認說沒此案件。其後該律師取得法律援助處人員翻查紀錄的微信對話截圖，內容顯示處方為嚴文謙獲指派一名律師，受理時間為昨日。

保安局長李家超上周六（20日）接受無綫電視訪問稱，12名港人全部已按內地當局提供律師名單揀選律師代理案件。入境處本月12日亦回覆傳媒稱，據悉該12名港人已聘請內地律師代表。

本報向保安局查詢如何證實12人已聘請律師、是否透過內地法律援助處安排等，局方回覆稱，入境事務處「協助在外香港居民小組」和駐粵辦提供協助，至今10名相關家屬提交不同內容的書面訴求，小組及駐粵辦已向內地機關轉達；駐粵辦曾與當局了解，12名疑犯身體狀况良好，並已各自委任兩名律師。

據了解，至今有10名內地律師申請會見當事人失敗，廖子文及黃臨福家屬委託的律師尚未嘗試申請會見。