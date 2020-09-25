12港人案 遭拒見律師：「指派律師」昨始獲批

【明報專訊】12名港人涉潛逃被扣留深圳，再有一名家屬委託的內地律師昨到深圳鹽田公安分局申請會見其當事人、被扣留學生嚴文謙，公安以其當事人已委託兩名律師為由，拒絕會見申請。但該律師表示，昨午到深圳市司法局法律援助處查出，嚴文謙於9月24日、即昨日才獲該處受理，為其安排指派一名律師，質疑公安拒絕理由不實。
質疑拒見理由 稱暫只派一律師
該名內地律師解釋，昨日法援處才受理案件，理論上其當事人嚴文謙此前未獲指派律師，而按處方紀錄，嚴文謙現僅有一名指派律師代理，該律師表示，仍有一名律師空間可予他會見嚴文謙或代理其案。
該內地律師又表示，曾致電鹽田法律援助處主任，但對方否認說沒此案件。其後該律師取得法律援助處人員翻查紀錄的微信對話截圖，內容顯示處方為嚴文謙獲指派一名律師，受理時間為昨日。
保安局長李家超上周六（20日）接受無綫電視訪問稱，12名港人全部已按內地當局提供律師名單揀選律師代理案件。入境處本月12日亦回覆傳媒稱，據悉該12名港人已聘請內地律師代表。
本報向保安局查詢如何證實12人已聘請律師、是否透過內地法律援助處安排等，局方回覆稱，入境事務處「協助在外香港居民小組」和駐粵辦提供協助，至今10名相關家屬提交不同內容的書面訴求，小組及駐粵辦已向內地機關轉達；駐粵辦曾與當局了解，12名疑犯身體狀况良好，並已各自委任兩名律師。
據了解，至今有10名內地律師申請會見當事人失敗，廖子文及黃臨福家屬委託的律師尚未嘗試申請會見。
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