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港聞二

理大生偕母涉網售武器被捕 警檢胡椒球槍

【明報專訊】警方根據早前接獲線報經深入調查後，昨凌晨突擊搜查粉嶺欣盛苑一單位，檢獲胡椒球槍、伸縮棍、避彈衣等物品，一對母子被捕，初步調查相信部分武器已出售。翻查資料，單位檢獲的胡椒球槍與傳媒7月初拍攝到警方使用的款式相似。

被捕23歲姓呂男子，據悉為理工大學一年級生，另一49歲姓蔡女子報稱採購員，兩人為母子，涉嫌無牌管有槍械及彈藥、未經許可輸入戰略物品及藏有攻擊性武器被捕，由探員鎖上手銬帶署扣查。其武器來源與是否涉及針對警方仍有待深入調查，警方行動仍在進行，不排除稍後更多人被捕。

新界北總區重案組第一隊主管梁卓熙高級督察稱，警方早前接獲線報稱，有人透過社交網站售賣槍械配件及防護器具，經深入調查後，探員昨凌晨約2時突擊搜查欣盛苑欣耀閣一單位，檢獲一支懷疑胡椒球槍、一支伸縮棍、兩柄約長30厘米軍刀、3支懷疑氣槍、一件避彈衣及15個防毒面罩，即場拘捕一對母子。警方於行動中無檢獲胡椒彈，初步調查相信部分武器已出售，流向仍有待追查，槍支性能及曾否發射將交由專家鑑證。

胡椒球槍與警所用型號類似

檢獲的胡椒球槍槍身印有「Pepper Ball TCP」字眼。翻查資料，該槍由美國PepperBall公司生產，屬TCP系列胡椒球半自動手槍，用途包括執法及軍事，手槍包括兩個可裝6發子彈的彈匣，槍口能量約10至15焦耳，適用點68口徑子彈，特色是超輕結構。7月1日港島警民衝突中，「香港01」拍到銅鑼灣鵝頸橋底有警員制服示威者時，舉起一款類似手槍戒備，資料顯示該款新武器為由美國PepperBall公司生產的TCP系列胡椒球半自動手槍。

警方發言人回覆稱，警隊使用的武器款式及型號，基於行動考慮並不會公開。

相關字詞﹕未經許可輸入戰略物品 胡椒球槍

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