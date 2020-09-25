瀝源邨三級火 住戶燒焦 5人傷1犬亡 有助燃劑起因可疑

死者抑鬱躁狂 事前情緒失控

起火單位燒焦的屍體為37歲陳姓男子，從內地來港兩年，有抑鬱及燥狂症約8年，與父母及嫲嫲一家四口居於瀝源邨榮瑞樓5樓一單位。事發時父母均不在寓所。事發前陳疑病發，情緒失控，用鑊擲傷嫲嫲腳部，她遂離開單位往地下向保安求助。鄰居聽到單位傳出敲木頭及玻璃爆破聲，其後起火。

七旬婦坐晾衫架求救

昨午4時許，榮瑞樓5樓一單位突然起火，火勢猛烈，不斷冒出濃煙，一隻熏黑的左手從騎樓下方通風口伸出。與火場分隔一條走廊、對面單位的七旬婦，疑因未能及時由大門逃生，爬出騎樓坐於晾衫架等候救援。消防接報到場，由地面向七旬婦射水，她左手握手巾掩口鼻，右手緊抓騎樓鐵枝，濃煙不斷從背後寓所冒出，約10多分鐘後消防破門入屋將她救出，送院時清醒，救護員為其戴上氧氣罩。

消防處新界東消防區長洪重穆表示，消防於昨午4時01分接獲火警報告，5分鐘後到場，因火勢迅速蔓延及接獲多個求助報告，4時21分將火警升為三級，出動31輛消防車及15輛救護車共100名人員，動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救，5時22分火警大致救熄。消防共救出10人及一隻狗。火警中有300人疏散，兩男3女（73歲至94歲）吸入濃煙不適送院，經初步治理後76歲男子及73歲女子情况嚴重，其餘3人情况穩定。

洪重穆續稱，起火單位面積約4米乘5米，全屋嚴重焚毁，消防於接近窗口位置發現一具男性屍體，協助調查的消防犬在單位中央位置發現殘餘助燃劑。因火勢迅速蔓延及有助燃劑，消防認為火警起因有可疑，將交由警方調查。

居於起火單位附近的狗主藍女士表示，事發時剛外出購物，但突然聽到街坊稱榮瑞樓5樓發生火警，隨即跑回大廈查看，因起火單位不斷冒煙，無法走近，遂將鎖匙交予消防員，代為查探屋內貴婦狗情况。消防其後將狗救出，「佢毛黑曬，抱上手全身軟」，經搶救後不治。藍女士說，貴婦狗已養10年，對其猝逝感傷心「唔捨得」，遺體暫由愛協代為存放，稍後將安排火化。