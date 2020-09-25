黃之鋒涉集結蒙面被捕 歐盟聲明憂慮稱礙中歐關係

黃之鋒：「案疊案」圖阻離境

黃之鋒昨午往中區警署報到期間被捕，他稱警方錄影盤問時僅展示4條傳媒新聞片；黃獲釋後表示，聆訊排期於國慶前夕提堂，不排除拘捕是為製造寒蟬效應，令10月1日上街規模縮小。患末期直腸癌的古思堯，原定昨下午往醫院覆診，惟覆診前被重案組人員上門拘捕，一度憂慮錯過覆診，錄取口供後及時趕抵醫院。

歐盟對外事務部昨發表聲明，形容連串民主派人士被捕令人憂慮（troubling），黃之鋒被捕是最新一宗，斥拘捕是在司法部門小心審視下所批准。歐盟強調，不受政治考慮干預的獨立司法系統，是香港在一國兩制下自治的基石，亦受《基本法》保障，稱香港近日發展令人質疑中國遵守國際責任的意願，會削弱信任，影響中歐關係。

國際特赦組織香港分會經理林祖明稱，《禁蒙面法》有違國際人權法，損害和平集會、表達自由及個人私隱權利，「特別是今天疫情襲港之際，更顯《禁蒙面法》荒謬之處」，批評當局起訴黃之鋒，再次顯示為打壓異見者無所不用其極，強調應撤回《禁蒙面法》。

（反修例風暴）