憂入獄無人照顧年邁母親 51歲被告認罪前安排共住房屋

【明報專訊】案中3名被告梁柏添、龔志遠及李文謙月初承認暴動罪後，隨即還押直至昨天再出庭判刑，各被告聞判後心情平靜，但次被告龔志遠患有早期柏金遜症的年邁母親則當庭哭成淚人，庭上一眾被告的支持者亦禁不住落淚。散庭後，行動不便的龔母靠着犯人欄，哭着大叫「唔好走呀」，需要其他支持者攙扶才能離開。根據法官昨覆述親友為各被告求情的內容，均稱各人熱心幫助弱勢社群，亦非使用暴力的人。
求情信指3被告均熱心助人
51歲次被告龔志遠單身，任保安員，家人、朋友及同事撰寫的求情信均稱他是孝順兒子，非常關懷和照料母親。據知龔擔心自己入獄後無人照顧母親，故認罪前安排母親入住共住房屋，已獲社工協助。求情信稱，龔曾開設髮廊並任髮型師，公餘時間會以相宜價錢替長者剪頭髮，朋友都形容他善良、熱心助人；代表律師求情強調，龔當日參加和平集會，從沒想過參與暴力，是當時現場氣氛令他一時失去判斷力。
首被告梁柏添（24歲）代表律師求情時呈交67封由被告、被告父親、社工及區議員撰寫的求情信，均稱被告熱心公益，積極參與社區及義務工作，尤其在新冠病毒疫情下，更組織派發口罩等物資的活動，幫助社區有需要的人。
至於第三被告、17 歲中五學生李文謙，求情信均稱他常以溝通方式化解衝突，絕非使用暴力之人，又說他熱中幫助長者及弱勢的義工服務，付出獲一名立法會議員力證。李在親撰求情信中對遭受嚴重傷害的警員表示深感歉疚，承諾未來會繼續學業，完成文憑試，志願成為專業廚師。
（反修例風暴）
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