3男認新城市廣場暴動 囚40至48月 官：暴力程度令人吃驚 有悔意亦須阻嚇刑罰

負責案件的商業罪案調查科訛騙組總督察馮培基在案件判刑後表示，歡迎法庭裁決，並透露事件對受傷兩警造成終生影響，警方必會繼續嚴正執法，追究到底。本案是繼去年6．12衝突中救生員冼嘉豪於早前被判入獄4年後，反修例運動第二宗被告承認暴動罪並判監的案件。

反修例運動第二宗認暴動判監

案中3名被告依次為侍應梁柏添（24歲）、保安員龔志遠（51歲）及學生李文謙（17歲）。首、次被告承認兩項暴動控罪，第三被告則承認一項暴動罪。至於有意圖而傷害警員張歷恆和郭兆恒的兩項「有意圖而導致身體受嚴重傷害」罪，3人均獲控方不予起訴，存檔法庭。

官:17歲被告施襲後向天擊拳

不符求情自稱和平調解者

法官胡雅文判刑時稱，本案暴動發生在商場，規模雖比一般暴動小，但暴力程度卻令人吃驚，斥3名被告用殘暴手段傷害警員，行為失控，毫無自制，令該警眼部殘障，在31歲之年已不可在前線工作，影響其事業。

胡官指3名被告的行為直接衝擊法治，重申集會自由非絕對，一旦涉及暴力，踰越文明社會所接受界線，將令社會陷入無政府狀態。法庭雖深信各被告有悔意，但暴力行為不可容忍，必須判處阻嚇刑罰。其中第三被告雖年僅17歲，但法官斥他在案中手段最為暴力，對警施襲後更向天擊拳，顯示他非如求情所述，只是一名和平調解者，故判他入獄3年4個月。至於首2名被告參與首次暴動後，再折返參與第二次暴動，罪行更嚴重，刑期必較高，故判入獄4年。

被指折返暴動 兩被告判刑較重

控方案情指，大批示威者案發當日在沙田一帶聚集，警方奉命進入新城市廣場驅散，反遭投擲雨傘及水樽等硬物。負責拍片的便衣警張歷恆目睹同袍被襲，上前支援時被至少20名示威者包圍襲擊，首被告腳踢及用雨傘擊打他，次被告擲雨傘但沒擊中，第三被告則不停用雨傘擊打他多於20下。張遇襲不久，便衣警郭兆恒與同袍失散，他衝上扶手電梯時被包圍及推倒，再遭示威者拳打腳踢，首及次被告以雨傘擊打及腳踢他。兩次事件均歷時約一分鐘。

事件中張歷恆眼眶周邊骨折、左眼血腫，雙眼有重影，事後兩度接受手術，但左眼視野仍有重影及陰影，之後沒再執行前線職務，只短暫恢復文職工作，至今年6月因左眼眶發炎，再獲發病假。郭兆恒事後頭皮有裂傷，面及背擦傷，其後回復正常工作。警方事後從新城市廣場的閉路電視及傳媒片段中認出及拘捕3人。

【案件編號：DCCC813/19】

明報記者

（反修例風暴）