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【疫境前行】加強官產學研 冀吸科技巨企來港

【明報專訊】除抗疫科技外，新冠病毒疫情亦顯示了生物科技的商機及重要性，香港屬全球第二大生物科技股融資中心。科技園公司董事局主席查毅超認為，香港於學界人才及研究均出色，未來加強「官產學研」配合，本港生物科技發展勢頭良好，亦相信可藉本地研發，吸引科技巨企來港。

吸納學者 科技變初創「落地」

港交所自2018年推出新上市制度，容許未有收入的生物科技公司上市集資，28家公司3年間吸納市場逾475億港元（見表）。查毅超憶述自己兩年前接任科技園主席，園區約有50家生物科技公司，現時已增兩倍至150家，而科技園的Inno HK平台亦吸納多名教授，「將來他們的科技會變成startup（初創），或和我們的公司合作」，冀令研究「落地」。

港創科「官產學研」配合被指未夠完善，查毅超承認過去由研究到工業「中間那步，沒人肯行，教授不懂行，工業家有些不懂行，有些不想行，不想投資」。然而，他說近年政府透過創新及科技基金支持，「業界出3元，政府出7元」，政府替商界承擔了部分風險，已令大學研究「落地」產品有所增加，「坊間不知道的」。

中美角力見機遇 中資巨企或回流

對於中美角力可會影響本地初創發展，查毅超說，在Inno HK平台中，本地大學與外國不同大學合作，「也有美國大學」，互相衝擊思維，而研發的比例仍是香港為主，相信如「美國大學有不同計劃，不合作了，亦有第二家大學取代」。兩國角力下香港亦有機遇，有研究報告稱在美國上市的中資巨企或回流，不排除以香港為基地，「絕對是好的機遇，當然希望（他們）來香港，不去新加坡」。被問到如何突顯香港優勢吸引企業，查毅超仍是高舉本地學術界：「不是講錢，我們大學『比鄰近國家優勝』，要好珍惜同學和學者，對香港有好大貢獻。」

下周一專訪：行政會議成員林正財

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