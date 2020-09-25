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港聞二

【疫境前行】讚港青研發抗疫科技 為社會不為錢

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情陰霾下，香港青年人的研發產品如烏雲邊上光︰自動消毒門柄、新冠病毒試劑，以及獲外國爭相查詢的檢疫用電子手環軟件。「香港青年適應力強，他們不是為了賺錢」，科技園公司董事局主席查毅超說︰「他們只是想：自己可以貢獻多少給社會？」

科學園公司兩周開發檢疫手機App

談到疫下新科技，查毅超如數家珍：自動消毒門柄、快速測試試劑、協助遙距監測身體情况的戒指、探熱機械人……部分抗疫產品出自科學園區公司。他說，部分研發核心原來並非用作抗疫，如園區公司「隨賞科技」研發檢疫用手機應用程式「居安抗疫」，原來的LSB（移動定位系統）最初為零售商設計，但因應疫情，創辦人運用該技術，僅以兩星期便完成開發檢疫應用程式。

查毅超說，「他們的科技，本來是為了另外目的……但疫情來了，他們會想可以如何幫助，他們不為錢的，賣得多少？他們只是想︰自己可以貢獻多少給社會？」查認為，疫情下看見香港年輕人有一貫香港人特色︰「個腦好快，要去適應的時候、肯做的時候，他們思想開通了，去做，就快。」

外企或來港「執平嘢」

信後生仔夠精明

本港初創產品吸引投資者眼球，而於現下的經濟環境，難保有國際風險投資者欲趁低吸納香港初創公司，查毅超表示不排除有外國公司來港「執平嘢」，但確信在科技園、數碼港等機構輔導下，「現在後生仔幾『精』的，不會無故低賣少少股份出去以換取生存空間」。他又說園區的租金寬免措施，連同政府的資助計劃（見表），協助初創公司在疫下稍稍喘息。

繼早前科技園與港大合作iAXON計劃，於鄰近港大校舍設立西區中心以吸引港大創科人才後，查毅超亦透露現時與中大、科大、浸大、城大「都傾緊」，以相類模式吸納各大學人才，「早點接住他們，讓他們有一個踏腳石再入科技園」。

相關字詞﹕智能手帶 查毅超 科技園公司 疫境前行

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