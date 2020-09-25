【疫境前行】支持推健康碼 解封粵港澳 查毅超：疫下初創可赴灣區代歐美

2000年，大量以互聯網為基礎的企業誕生，香港乘勢而起，惟科網股爆破，港人、投資者此後聞科網色變，業界沉寂十數年，也錯過了世界市場的創科熱潮。至2017年，林鄭月娥政府上台後稱要令香港創科界「急起直追」，眼見勢頭漸好，去年卻逢社會運動，今年又遇上新冠病毒疫情，「業界雪上加霜」。查毅超認為，千禧年科網爆破，惟當時業界沒政府援助，亦沒有如今數量較多的風險投資者，認為現今情况不能與當年比較。

稱小規模豁免檢疫難惠及多數

然而，疫下多地封城，出入境或須強制檢疫，查毅超說對創科業界人才、研究員交流，以至生產成品均有影響，「科技公司和很多國內工廠有交流，做樣辦；東南亞有業務的，一樣有問題，沒法出行，一定是痛苦的」。政府5月允許部分合資格往來內地、澳門或台灣進行研發者豁免檢疫，科技園有99間公司申請，162個研發人員獲一次免檢疫入境。查毅超說，小規模豁免難以惠及大多數業界，長遠之計，建議政府推行「健康碼」。

查毅超透露，今年6月他曾替商務及經濟發展局與泰國當局就兩地出行作網上會議，「下星期考慮開通，談到有多少配額大家往來，講完，該星期又出事了」。7月第三波疫情爆發，折騰兩個月後，疫情於9月稍回落，政府9月8日預先宣告接觸11個國家討論「旅遊氣泡」，早前再宣布「健康碼」準備就緒，查毅超認同政府推行︰「在全球疫情未受控，起碼在地理上，粵港澳希望做好了這系統，大家在new normal（新常態）情况下，不論是創科、做生意都運作到，再擴充至東南亞國家或廣東省以外。」

「現時去歐洲 像扔石落水不見水花」

對香港初創而言，大多目標是「征服世界」，但新冠疫情席捲全球，短期內難以開拓甚或親往歐美市場，中短期無可避開對本港創科發展帶來一定影響。查毅超說，企業亦要因時制宜，改弦易轍：「不要將今天你有的資源像以前一樣，想往歐洲就全扔到歐洲市場，明明你現時去歐洲，就如扔石頭落水，見不到水花，你先保留。」

談反修例削弱中港互信 「政治事歸政治事」

查毅超認為，隨着「健康碼」推出，解封粵港澳，建議企業考慮北上開拓內地市場，其後隨東亞解封，再進軍當地，「將資源去做沒考慮過、而你地理上去得到的地方」。然而，去年反修例運動削弱中港兩地互信，港人對內地，以及對開拓內地市場或有抗拒，「如果受社會運動影響思維，就衝擊了自己做生意的理念」。查毅超說︰「政治事歸政治事。」

為協助年輕人拓展大灣區市場，查毅超表示科技園團隊已準備方案，協助香港初創拓展大灣區市場或東盟市場，亦會因應可能出現的第四波疫情，考慮實體和非實體兩套方案，冀加強香港初創與大灣區及東盟國在人流、市場、資金以及科技方面互相交流，盼年底可宣布具體措施。

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