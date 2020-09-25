【疫境前行】支持推健康碼 解封粵港澳 查毅超：疫下初創可赴灣區代歐美

【明報專訊】疫下全球多地封城鎖國，窒礙創科業界人流往來，亦影響部分創科中小企或初創企業的業務擴展。香港科技園公司董事局主席查毅超接受本報專訪時表示，疫情下需因時制宜，如初創企業未能親赴歐美，應暫緩進軍當地計劃，而隨着粵港澳有機會在推出「健康碼」後重新通關，他呼籲業界考慮地域上能抵達的地區，如大灣區或東盟市場，「環境好番，再重啟（歐美計劃）」。他並透露科技園正籌劃協助香港公司到大灣區或東盟國家的發展方案，「實體操作或非實體操作都要考慮」，最快年底宣布。明報記者 李以莊
2000年，大量以互聯網為基礎的企業誕生，香港乘勢而起，惟科網股爆破，港人、投資者此後聞科網色變，業界沉寂十數年，也錯過了世界市場的創科熱潮。至2017年，林鄭月娥政府上台後稱要令香港創科界「急起直追」，眼見勢頭漸好，去年卻逢社會運動，今年又遇上新冠病毒疫情，「業界雪上加霜」。查毅超認為，千禧年科網爆破，惟當時業界沒政府援助，亦沒有如今數量較多的風險投資者，認為現今情况不能與當年比較。
稱小規模豁免檢疫難惠及多數
然而，疫下多地封城，出入境或須強制檢疫，查毅超說對創科業界人才、研究員交流，以至生產成品均有影響，「科技公司和很多國內工廠有交流，做樣辦；東南亞有業務的，一樣有問題，沒法出行，一定是痛苦的」。政府5月允許部分合資格往來內地、澳門或台灣進行研發者豁免檢疫，科技園有99間公司申請，162個研發人員獲一次免檢疫入境。查毅超說，小規模豁免難以惠及大多數業界，長遠之計，建議政府推行「健康碼」。
查毅超透露，今年6月他曾替商務及經濟發展局與泰國當局就兩地出行作網上會議，「下星期考慮開通，談到有多少配額大家往來，講完，該星期又出事了」。7月第三波疫情爆發，折騰兩個月後，疫情於9月稍回落，政府9月8日預先宣告接觸11個國家討論「旅遊氣泡」，早前再宣布「健康碼」準備就緒，查毅超認同政府推行︰「在全球疫情未受控，起碼在地理上，粵港澳希望做好了這系統，大家在new normal（新常態）情况下，不論是創科、做生意都運作到，再擴充至東南亞國家或廣東省以外。」
「現時去歐洲 像扔石落水不見水花」
對香港初創而言，大多目標是「征服世界」，但新冠疫情席捲全球，短期內難以開拓甚或親往歐美市場，中短期無可避開對本港創科發展帶來一定影響。查毅超說，企業亦要因時制宜，改弦易轍：「不要將今天你有的資源像以前一樣，想往歐洲就全扔到歐洲市場，明明你現時去歐洲，就如扔石頭落水，見不到水花，你先保留。」
談反修例削弱中港互信 「政治事歸政治事」
查毅超認為，隨着「健康碼」推出，解封粵港澳，建議企業考慮北上開拓內地市場，其後隨東亞解封，再進軍當地，「將資源去做沒考慮過、而你地理上去得到的地方」。然而，去年反修例運動削弱中港兩地互信，港人對內地，以及對開拓內地市場或有抗拒，「如果受社會運動影響思維，就衝擊了自己做生意的理念」。查毅超說︰「政治事歸政治事。」
為協助年輕人拓展大灣區市場，查毅超表示科技園團隊已準備方案，協助香港初創拓展大灣區市場或東盟市場，亦會因應可能出現的第四波疫情，考慮實體和非實體兩套方案，冀加強香港初創與大灣區及東盟國在人流、市場、資金以及科技方面互相交流，盼年底可宣布具體措施。