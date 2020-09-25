港聞

港聞二

【疫境前行】支持推健康碼 解封粵港澳 查毅超：疫下初創可赴灣區代歐美

【明報專訊】疫下全球多地封城鎖國，窒礙創科業界人流往來，亦影響部分創科中小企或初創企業的業務擴展。香港科技園公司董事局主席查毅超接受本報專訪時表示，疫情下需因時制宜，如初創企業未能親赴歐美，應暫緩進軍當地計劃，而隨着粵港澳有機會在推出「健康碼」後重新通關，他呼籲業界考慮地域上能抵達的地區，如大灣區或東盟市場，「環境好番，再重啟（歐美計劃）」。他並透露科技園正籌劃協助香港公司到大灣區或東盟國家的發展方案，「實體操作或非實體操作都要考慮」，最快年底宣布。明報記者 李以莊

2000年，大量以互聯網為基礎的企業誕生，香港乘勢而起，惟科網股爆破，港人、投資者此後聞科網色變，業界沉寂十數年，也錯過了世界市場的創科熱潮。至2017年，林鄭月娥政府上台後稱要令香港創科界「急起直追」，眼見勢頭漸好，去年卻逢社會運動，今年又遇上新冠病毒疫情，「業界雪上加霜」。查毅超認為，千禧年科網爆破，惟當時業界沒政府援助，亦沒有如今數量較多的風險投資者，認為現今情况不能與當年比較。

稱小規模豁免檢疫難惠及多數

然而，疫下多地封城，出入境或須強制檢疫，查毅超說對創科業界人才、研究員交流，以至生產成品均有影響，「科技公司和很多國內工廠有交流，做樣辦；東南亞有業務的，一樣有問題，沒法出行，一定是痛苦的」。政府5月允許部分合資格往來內地、澳門或台灣進行研發者豁免檢疫，科技園有99間公司申請，162個研發人員獲一次免檢疫入境。查毅超說，小規模豁免難以惠及大多數業界，長遠之計，建議政府推行「健康碼」。

查毅超透露，今年6月他曾替商務及經濟發展局與泰國當局就兩地出行作網上會議，「下星期考慮開通，談到有多少配額大家往來，講完，該星期又出事了」。7月第三波疫情爆發，折騰兩個月後，疫情於9月稍回落，政府9月8日預先宣告接觸11個國家討論「旅遊氣泡」，早前再宣布「健康碼」準備就緒，查毅超認同政府推行︰「在全球疫情未受控，起碼在地理上，粵港澳希望做好了這系統，大家在new normal（新常態）情况下，不論是創科、做生意都運作到，再擴充至東南亞國家或廣東省以外。」

「現時去歐洲 像扔石落水不見水花」

對香港初創而言，大多目標是「征服世界」，但新冠疫情席捲全球，短期內難以開拓甚或親往歐美市場，中短期無可避開對本港創科發展帶來一定影響。查毅超說，企業亦要因時制宜，改弦易轍：「不要將今天你有的資源像以前一樣，想往歐洲就全扔到歐洲市場，明明你現時去歐洲，就如扔石頭落水，見不到水花，你先保留。」

談反修例削弱中港互信 「政治事歸政治事」

查毅超認為，隨着「健康碼」推出，解封粵港澳，建議企業考慮北上開拓內地市場，其後隨東亞解封，再進軍當地，「將資源去做沒考慮過、而你地理上去得到的地方」。然而，去年反修例運動削弱中港兩地互信，港人對內地，以及對開拓內地市場或有抗拒，「如果受社會運動影響思維，就衝擊了自己做生意的理念」。查毅超說︰「政治事歸政治事。」

為協助年輕人拓展大灣區市場，查毅超表示科技園團隊已準備方案，協助香港初創拓展大灣區市場或東盟市場，亦會因應可能出現的第四波疫情，考慮實體和非實體兩套方案，冀加強香港初創與大灣區及東盟國在人流、市場、資金以及科技方面互相交流，盼年底可宣布具體措施。

■訪問片段

link.mingpao.com/65176.htm

相關字詞﹕健康碼 創新及科技局 查毅超 科技園公司 疫境前行

上 / 下一篇新聞

保就業物管界領10億 業主促回饋 反圍標聯盟斥發災難財 業界：八成大公司有減費回撥
保就業物管界領10億 業主促回饋 反圍標聯盟斥發災難財 業界：八成大公司有減費回撥
多公司沒交代補貼去向 居民設關注組爭免管理費
多公司沒交代補貼去向 居民設關注組爭免管理費
牛奶公司星洲超市減價兩成 消委籲惠康看齊
牛奶公司星洲超市減價兩成 消委籲惠康看齊
【疫境前行】讚港青研發抗疫科技 為社會不為錢
【疫境前行】讚港青研發抗疫科技 為社會不為錢
【疫境前行】加強官產學研 冀吸科技巨企來港
【疫境前行】加強官產學研 冀吸科技巨企來港
3男認新城市廣場暴動 囚40至48月 官：暴力程度令人吃驚 有悔意亦須阻嚇刑罰
3男認新城市廣場暴動 囚40至48月 官：暴力程度令人吃驚 有悔意亦須阻嚇刑罰
憂入獄無人照顧年邁母親 51歲被告認罪前安排共住房屋
憂入獄無人照顧年邁母親 51歲被告認罪前安排共住房屋
三罷搜車檢六合匙扳鉗 裝修工脫罪
三罷搜車檢六合匙扳鉗 裝修工脫罪
黃之鋒涉集結蒙面被捕 歐盟聲明憂慮稱礙中歐關係
黃之鋒涉集結蒙面被捕 歐盟聲明憂慮稱礙中歐關係
涉回擲催淚彈 設計師不認暴動
涉回擲催淚彈 設計師不認暴動
退休漢控抗警索警記事冊 控方稱「記唔起」便衣身分拒披露
退休漢控抗警索警記事冊 控方稱「記唔起」便衣身分拒披露
瀝源邨三級火 住戶燒焦 5人傷1犬亡 有助燃劑起因可疑
瀝源邨三級火 住戶燒焦 5人傷1犬亡 有助燃劑起因可疑
理大生偕母涉網售武器被捕 警檢胡椒球槍
理大生偕母涉網售武器被捕 警檢胡椒球槍
12港人案 遭拒見律師：「指派律師」昨始獲批
12港人案 遭拒見律師：「指派律師」昨始獲批
湯漢斥有教友合理化暴力
湯漢斥有教友合理化暴力
湯家驊：施壓法院無助一國兩制
湯家驊：施壓法院無助一國兩制
《左右紅藍綠》停播 稱無關裁決
《左右紅藍綠》停播 稱無關裁決
英10．1列高風險地區 港人趕尾班機 個案：房租高昂 提早回港避酒店檢疫
英10．1列高風險地區 港人趕尾班機 個案：房租高昂 提早回港避酒店檢疫
「不久將來」處理罷工醫護 范鴻齡不評論解僱
「不久將來」處理罷工醫護 范鴻齡不評論解僱
人手入罐沿用百年 保心安油獲資助包裝自動化
人手入罐沿用百年 保心安油獲資助包裝自動化
申投資研發資助計劃 藥廠獲40%現金回贈
申投資研發資助計劃 藥廠獲40%現金回贈
8新聞組織促警撤改傳媒定義 要求停劃採訪區篩選進入 記協研覆核
8新聞組織促警撤改傳媒定義 要求停劃採訪區篩選進入 記協研覆核
罕病藥物推免息分期
罕病藥物推免息分期
冒牌月餅事件 恒香二代稱冤枉
冒牌月餅事件 恒香二代稱冤枉
雨後滾石擊斃行澗客
雨後滾石擊斃行澗客
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】議員齊玩吉卜力改圖 呻工作辛酸
【Emily】議員齊玩吉卜力改圖 呻工作辛酸
【Emily】公民黨年底換屆 梁家傑想退位讓賢
【Emily】公民黨年底換屆 梁家傑想退位讓賢
【Emily】上門派「餸菜包」 太古撥1400萬助基層
【Emily】上門派「餸菜包」 太古撥1400萬助基層
【Emily】何君堯涉違紀 英律師審裁處聆訊
【Emily】何君堯涉違紀 英律師審裁處聆訊
【Emily】海園行山水族館瑜伽 加$80就得
【Emily】海園行山水族館瑜伽 加$80就得
【Emily】派發霉月餅 民主黨陳樹英致歉
【Emily】派發霉月餅 民主黨陳樹英致歉