牛奶公司星洲超市減價兩成 消委籲惠康看齊

新加坡媒體Channel News Asia（CNA）報道，當地超市Giant計劃將數以百計日常必需品減價兩成，由昨日起計維持6個月，減價貨品涵蓋食品及非食品，來自本地及國際品牌，包括Giant的自家品牌Meadows。超市所屬集團、牛奶國際控股有限公司（Dairy Farm International Holdings Limited）表示，疫情引起大眾對穩定就業及收入的焦慮，消費者希望有較低及穩定的價格。

屬同一集團的本港惠康超級市場（惠康）本周二宣布，領取第二期保就業計劃補貼金額後，會派發8000萬元現金券及餐券、凍結300款貨品價格6個月等，共涉1.2億元。本報向惠康查詢會否仿效Giant做法，以及凍結300款貨品價格安排，至截稿前未獲回覆。

黃鳳嫺：直接減價合乎市民期望

消委會總幹事黃鳳嫺表示，按她了解Giant在當地有60多間分店，與惠康在香港一樣「佔市場不少份額」。她認為既然母公司在新加坡可減價，期望在港可有一致做法。她表示，疫情下「中產家庭都好慘」，直接減價是合乎市民期望的做法。

指凍價應以最低價作準

黃鳳嫺在港台節目《千禧年代》稱，惠康應公布凍結300款貨品價格涵蓋什麼貨品、以何價格作標準。她說過去消委會發現超市有多種價格如「建議零售價」、「推廣價」，最高及最低者可相差一倍多，認為超市要以最低價凍結。

另外，百佳前日宣布推出3200萬元現金劵，市民可透過網上或電話登記，提供手機號碼及身分證頭4個字參加抽獎。個人資料私隱專員公署昨發稿，提醒市民參加需提供個人資料推廣活動時，要清楚了解正確活動登記網址或方法、個人資料用途和保留期限等，並慎防偽冒網頁。公署又呼籲商戶，收集個人資料時只限用於收集時述明的目的，完成後要盡快刪除。