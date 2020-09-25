多公司沒交代補貼去向 居民設關注組爭免管理費

寶林邨蒐簽名 盼開居民會跟進

西貢區議員馮君安表示，將軍澳寶林邨的物管公司是佳定物業，翻查保就業秘書處網頁，該公司於首期保就業計劃獲批逾5700萬元補貼，但一直未向居民交代如何運用，故近日法團關注組在邨內收集簽名，希望達5%門檻召開居民大會，要求法團及物管公司交代意向。本報昨向佳定物業查詢，至截稿前未獲回覆。

昇捷主動回饋百萬予天平邨

另外，上水天平邨的北區區議員郭㙟豐稱，天平邨的物管公司昇捷管理有限公司主動向法團提出，將第一期獲批逾120萬元補貼中回饋逾100萬元給法團，約等於半個月管理費收入。他說，該筆補貼回饋有如及時雨，因屋苑有老化問題，可支付部分維修費用，亦令屋苑暫時毋須增加管理費。

小西灣富怡花園業主譚小姐說，屋苑管理公司一直無向居民交代會否申請補貼，直至居民在保就業網頁的僱主名單發現管理公司申請了逾40萬元，居民亦無從得知管理公司有否申請第二期補貼，法團亦未有交代，故成立關注組，希望集合業主力量向物管公司爭取回饋補貼。

大埔嵐山業主李小姐亦稱，因該屋苑未成立法團，居民無從得知物管公司有否申請工資補貼，升降機公司更逆市加8%維修費，她認為不合理，現正集合業主力量籌備成立法團，保障業主權益。