多公司沒交代補貼去向 居民設關注組爭免管理費

【明報專訊】全港業主反貪腐反圍標大聯盟呼籲物管公司將獲發的保就業工資補貼回饋業主，有物管公司主動將津貼全數回饋業主；亦有區議員稱，物管公司有否申請津貼亦未向居民交代，法團關注組近日發起收集居民簽名，冀向物管公司爭取部分補貼回饋業主，便可免收一個月管理費。
寶林邨蒐簽名 盼開居民會跟進
西貢區議員馮君安表示，將軍澳寶林邨的物管公司是佳定物業，翻查保就業秘書處網頁，該公司於首期保就業計劃獲批逾5700萬元補貼，但一直未向居民交代如何運用，故近日法團關注組在邨內收集簽名，希望達5%門檻召開居民大會，要求法團及物管公司交代意向。本報昨向佳定物業查詢，至截稿前未獲回覆。
昇捷主動回饋百萬予天平邨
另外，上水天平邨的北區區議員郭㙟豐稱，天平邨的物管公司昇捷管理有限公司主動向法團提出，將第一期獲批逾120萬元補貼中回饋逾100萬元給法團，約等於半個月管理費收入。他說，該筆補貼回饋有如及時雨，因屋苑有老化問題，可支付部分維修費用，亦令屋苑暫時毋須增加管理費。
小西灣富怡花園業主譚小姐說，屋苑管理公司一直無向居民交代會否申請補貼，直至居民在保就業網頁的僱主名單發現管理公司申請了逾40萬元，居民亦無從得知管理公司有否申請第二期補貼，法團亦未有交代，故成立關注組，希望集合業主力量向物管公司爭取回饋補貼。
大埔嵐山業主李小姐亦稱，因該屋苑未成立法團，居民無從得知物管公司有否申請工資補貼，升降機公司更逆市加8%維修費，她認為不合理，現正集合業主力量籌備成立法團，保障業主權益。
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