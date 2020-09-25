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保就業物管界領10億 業主促回饋 反圍標聯盟斥發災難財 業界：八成大公司有減費回撥

【明報專訊】第二期保就業計劃規定大型物業管理公司須回饋補貼予業主，全港業主反貪腐反圍標大聯盟翻查資料發現，領取工資補貼企業中，約530間物管公司、保安公司、清潔公司及升降機保養商等，在第一期保就業計劃合共獲發約9.53億元工資補貼，承諾僱員受薪人數約4.3萬；而本報向部分獲發較高補貼物管公司查詢，有領取逾1億元公司表明所得資助會用以支付員工薪金。民主黨立法會議員林卓廷表示，有物管公司在疫情下拒絕回饋業主，更以工作量增為由加管理費，形容是「發疫症災難財」，呼籲全港業主向物管公司爭取回饋首期計劃補貼。有物管業組織稱，逾八成大型公司已將第一期補貼回饋業主。

逾千僱員公司 申第二期須回饋

政府於第二期保就業計劃加入額外「回饋」條件，規定大型物管公司須回饋補貼予業主。保就業秘書處昨表示，第二期保就業計劃須遵守額外承諾的大型物業管理公司，是聘用僱員人數為1000人或以上的物管公司。

獲最多補貼 啟勝：回撥物業帳戶

翻查資料，首期獲工資補貼的物管公司，約10間承諾受薪僱員人數逾1000人，當中獲批約1.37億元、排首位的啟勝管理服務公司早前宣布，會將資助全數回撥至物業帳戶，包括旗下管理之住宅、寫字樓及商場物業。

仲量聯行首期獲逾億 稱用以支薪

至於在首期計劃獲批約1.19億元、排第二的仲量聯行昨回覆本報查詢稱，該行所得資助會用以支付員工薪金；而該公司正申請保就業計劃第二期，若獲批准將繼續確保完全符合政府規定。而聘用人數逾2300人的高衛物業早前表示，會將補貼全數撥入大廈的管理帳戶。

另外，大聯盟參考一間業務主要為物業管理的公司的年報，發現該公司2017/18年度純利約3096萬元，而該公司在第一期計劃獲發補貼金額約1725萬元，是該年度純利約56%。據了解，該公司為港深聯合物業管理有限公司，在第一期保就業計劃承諾受薪僱員人數816人。

本報昨向港深聯合查詢，會否將第一期獲發補貼回饋業主，至截稿前未獲回覆。但根據大聯盟資料，同由該公司管理的灣仔廣生行大廈，已表示會將補貼平均分成3份，分別回饋業主、員工及公司。

大聯盟發言人莊榮輝強調，並非針對個別物管公司，大聯盟希望透過例子顯示，有物管公司獲補貼金額佔其逾半純利，在未受疫情影響下，「有如賺取暴利」，這些公司在可行情况下應盡量將補貼回饋業主。

另外，大聯盟今年5月向全港1300多間物管公司、清潔公司、保安公司查詢把獲發工資補貼回饋業主的意向，結果僅收3間公司回覆，均拒絕回饋業主。

業界：小公司「包數」投標 疫下開支增

香港物業管理公司協會會長陳志球表示，保就業補貼等同物管公司額外收入，逾八成大型物管公司已將第一期工資補貼回饋業主，回饋方式包括減管理費、資助維修費、撥入管理費營運基金等，惟部分小型物管公司以「包數」制度投得大廈管理工作，投標前未預計有疫情，故需投放額外資源做消毒工作，以致開支增加，補貼對這些公司有實際作用。

第二期保就業計劃已截止申請，保就業秘書處已向10.25萬名僱主批出第二期工資補貼，涉187億元，但未公布僱主名單。秘書處昨回覆本報查詢稱，正審視大型物管公司提交的回饋建議，暫未批准相關公司第二期提出的申請。

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