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2020年9月24日星期四
港聞二
馬道立：欠理據批法官 損司法公信 發13頁聲明申法律原則 稱法庭絕不應政治化
海外法官苗禮治：施覺民請辭「不智」
公務員宣誓下月出通告 工會：聽完聶德權講解更擔心
【疫境前行】總結第三波控疫「四不足」 趁私院少客擴公私協作 范鴻齡：研瑪嘉烈附近建新醫院
【疫境前行】盼勿削撥款免裁員減薪 不夠錢或推遲新服務
【疫境前行】倘無限度引入醫護 港失專業門檻
警新例：不損效率下配合採訪 記協批為減傳媒制約警方
7校新聞系批剝奪採訪權 促撤修訂
Uber終極敗訴 終院判辭：明知取酬
百佳3200萬元現金券抽獎 消委會：非直接紓民困
首輪5600僱主裁員 政府追討4800萬
違檢疫令購物跑步 內地地質專家囚兩周
室內表演10．1恢復 10．19准辦康體活動
涉假相假文件騙126萬抗疫資助 9人被捕
12港人被扣鹽田 4家屬律師遭拒見面
前晚悼彥霖 涉違國安法 二代美國隊長喊港獨被捕
官：未證非法用途 藏六角匙索帶 少女裁無罪
青年向警車擲物認4罪判更生
女生藏電油判感化 上訴庭：原審出錯
11人涉大埔墟站非法集結 父女同被控
黃之鋒區選遭DQ 高院拒批覆核
網上直播賣假貨 夫婦被擒
棄垃圾桶旁 初生嬰不治
潘曉穎父母促陳同佳答投案日期 管浩鳴：下周晤陳
自願醫保償付率近九成 兩公司加價3% 4%索償被拒 食衛局冀分流公院壓力
邀轉保未提可拒絕 當局促發信7萬客戶解釋
社企香城茶室結業 工友：如離開朋友
34億找換店洗黑錢案 海關拘女董事
派錯藥「松山府邸」 單位滲水遭入稟
賣「廣州製」CSi口罩 藥店東主罰款2000
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【Emily】梁家傑：當年選特首 有人拍晒枱 話同延任一樣 政治判斷無對錯
【Emily】冬日節倒數煙花照籌備 旅局盼搞得成
【Emily】劉業強：可發債推明日大嶼
【Emily】羅冠聰膺《時代》年度百大人物 鍾南山同上榜
【Emily】張愛玲誕辰百年 港大搞網上文獻展
【Emily】將隧轉車站10‧2啟用 有25巴士線
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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