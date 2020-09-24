社企香城茶室結業 工友：如離開朋友

職場被歧視 入茶室成「大師兄」

阿坤說，茶室容許康復者按覆診期、病情彈性上班，同事大部分都是同路人，他很快適應工作，「自信心高了很多」。最難忘的一次，是客人在茶室包場辦派對後感到非常滿意，留下1000元小費，經理買薄餅慰勞大家。阿坤又曾代表茶室受傳媒訪問，失聯已久的朋友讀報後重新聯絡他，至今一直保持聯繫。

另一名工友、32歲的淑玲是聾啞輕度智障人士，於2015年加入茶室，負責樓面、水吧等。跟進其個案的扶康會葵興職業發展中心註冊社工Anita形容淑玲「百足咁多爪」；淑玲起初在茶室負責樓面，一次茶室人手不足，經理臨時調動她去水吧幫忙，淑玲在沒指導下冲飲品。Anita說是因為淑玲平日觀察及學習水吧工作，「經理飲完都話合格」。

不過，香港歷史博物館內的「香港故事」常設展將於10月底關閉，展開為期2年的更新工程，由扶康會社企康融服務有限公司經營的香城茶室，亦將於10月中結業。大師兄阿坤形容，「有如離開一個朋友」。

香城茶室雖然結業，但扶康會會安排工友在康融屬下機構工作，扶康會副總幹事麥潤芸希望另覓地方再開香城茶室。麥潤芸說，疫下經營企業困難並已虧損，尤其是博物館停開時，餐廳經歷零收入，「我們的底線是不裁員」，因為殘疾人士在正式職場會遇到更大困難；希望政府或有心人可捐助社企。至於歷史博物館重開後會否繼續合作，麥表示要再次投標，但相信館方不會抗拒合作。