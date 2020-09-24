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自願醫保償付率近九成 兩公司加價3% 4%索償被拒 食衛局冀分流公院壓力

【明報專訊】自願醫保推出計劃推行首9個月共收2.6萬宗索償申請，約4%被拒，成功索償個案中平均償付比率為89%，食衛局認為自願醫保將病人自付額由以往15%至20%減至11%，望長遠增加醫保的使用，助分流公營醫療壓力。30間參與計劃的公司中，兩間加保費約3%，另兩三間公司減1%至2%保費，食衛局認為在價格透明安排下，助保險公司加價時更克制。

自願醫保首年售出52.2萬張保單。當中首9個月出售的42萬張保單，保費總值22億元，首9個月有2.6萬宗索償，約4%即約1000個案的索償被拒，主因包括提出保障範圍外索償、屬投保前已知披露疾病等。成功索償的個案中55%為手術，當中內窺鏡佔最多，非手術佔45%。

34%全額償付 腸鏡償付率92%

自願醫保平均償付比率為89%。食物及衛生局副秘書長（衛生）方毅表示當中34%索償是全額償付，形容「斗零都唔使畀，的確唔錯」；又舉例腸鏡索償的償付比率是92%，以1萬元估算，投保人只自付數百元。

自付額減至11% 冀免「買了不敢用」

方毅引述過往的調查稱，約46%人買了保險但在公院治療，原因包括擔心不理賠或賠得少；根據保險業過往數據，病人醫保索償的自付額為15%至20%，目前數據可見自願醫保下，病人自付額減至11%。他希望自願醫保能減低病人買了醫保但不敢用情况。方毅稱，當多了人買自願保險並有信心用，料有助分流公營醫療壓力至私營醫療。

至今共有30間保險公司參與自願醫保，方毅表示當中有兩間曾上調保費，升幅約為3%，另約兩三間減價，幅度約1至2%。根據自願醫保官網資料，以不吸煙的40歲男子為例，安盛金融和安盛保險（百慕達）一個靈活計劃約加價2.9%；保泰的標準計劃減價約1.7%、利寶國際的標準計劃保費大減44.8%。

方毅：價格透明 保險業加價克制

方毅估計因自願醫保價格具透明度，保險公司會擔心大幅加價影響形象而克制加價。有消息人士估計，有保險公司大幅減價是因當初定價太高；至於僅得一年的加價數據亦難作準，要看走勢。

自願醫保有4%投保申請被拒，另9%雖獲接納但設附加保費或個別不保疾病。方毅估計主要是年紀大和已有疾病者，又稱據業界經驗，該比例算低。他續稱在無高風險池的設計下，拒保情况會發生，呼籲市民年輕和健康時投保。

方毅表示，首年逾70%保單的標準保費低於8000元扣稅上限，暫未計劃再調整；目前償付率理想，會再觀察一兩年考慮是否需調整標準計劃的賠償上限。

保險業界將推出標準投保問卷。方毅表示，在一年過渡期後會強制自願醫保產品用標準問卷，即不可向申請人查詢超出標準問卷的問題，如保險公司沒問的問題申請人毋須提供資料。方毅續稱，盼透過標準問卷、網上銷售等，長遠減低醫療保險不必要的行政費，望最快5至10年見到影響。

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