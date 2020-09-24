港聞

港聞二

棄垃圾桶旁 初生嬰不治

【明報專訊】天水圍昨發生初生嬰被遺棄案件。七旬翁凌晨途經天祐苑對開巴士站時，發現垃圾桶旁有個藍色環保袋，內有一名全身赤裸女嬰，由接報到場救護員證實不治。警方暫列隱瞞嬰兒出生案件處理，交由元朗警區重案組跟進。

途人凌晨發現 連有臍帶

現場為天水圍天福路近天祐苑祐康閣對開巴士站。昨凌晨4時許，75歲姓冼男子發現近花槽垃圾桶旁有個藍色環保袋，查看時揭發內有一名全身赤裸、用毛巾包裹的女嬰，遂報警求助。救護員接報到場發現女嬰仍連有臍帶，身體有乾涸血漬，相信剛出生不久，即場詳細檢驗後證實已不治。

裝環保袋內 發現時開始發黑

據了解，女嬰身長約40厘米，身上無衣服，用一條褐色毛巾包裹，相信為本地人。警方其後臨時封鎖垃圾桶附近範圍，用藍色膠墊遮蓋遺體，及後小心翼翼剪開環保袋，並將包裹其身體的毛巾放進證物膠袋，遺體已開始發黑，身體及環保袋滿佈黑點。奉召到場的警犬由警員帶至遺體附近，協助追查環保袋來源。

女嬰遺體其後由穿保護衣的仵工舁送殮房，女嬰死因有待驗屍後確定，女嬰父母身分仍有待追查，案件交由元朗警區重案組跟進。

裝着女嬰的藍色環保袋表面印有「日本叮叮」白色字樣。警方呼籲，如有人目睹案件發生或有任何資料提供，請致電3661 4644或3661 4645。

今年2月，有人途經大嶼山塘福嶼南道，於村屋後巷發現血漬及初生女嬰屍體，警方調查後拘捕21歲菲律賓裔持香港身分證女事主，她上月被控誤殺提堂，案件押後至10月30日再訊以待進一步調查，被告還押候訊。

相關字詞﹕殮房 遺體 環保袋 赤裸 臍帶 初生女嬰

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