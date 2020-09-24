女生藏電油判感化 上訴庭：原審出錯

律政司一方引述感化報告稱，被告承認有意製作汽油彈及在河邊測試威力，法庭考慮判刑時應將上述意圖給予較大比重。法官彭寶琴則稱，被告當時未將涉案物品組裝成汽油彈，質疑律政司指控被告有意點燃汽油彈的說法「跳步」。

引遲到缺席次數 律政司促拘禁

律政司一方稱，被告打算繼續參與合法遊行示威，「唔係一啲被告話從此唔參與」，質疑她會在上述活動中接觸其他人，認為法庭應判處阻嚇式刑罰。律政司又引述被告的中一成績表，指被告曾遲到5次、缺席10.5天，認為更生中心有助被告接受更好教育。

法官潘兆初接納被告有悔意，亦指本案對她影響不輕，但案件性質嚴重，可判拘留式刑罰，認為原審裁判官無索取更生中心和教導所報告，排除被告接受拘留式刑罰的可能性，做法出錯。鑑於被告正接受感化令，表現亦較好，決定押後案件，為她索取社服令報告。

【案件編號：CAAR7/2020】

（反修例風暴）