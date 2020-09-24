港聞

港聞二

前晚悼彥霖 涉違國安法 二代美國隊長喊港獨被捕

【明報專訊】15歲少女陳彥霖逝世一年，部分市民前晚響應到PopCorn商場聚集，其間有「第二代美國隊長」稱號的示威常客高叫「光復香港，時代革命」及「香港獨立」口號，被警方以涉違反《港區國安法》拘捕，至昨晚仍未獲釋。有大律師稱，執法者須分清楚喊口號的目的。

警：涉煽動分裂國家

將軍澳知專設計學院前晚有數十名市民在外圍獻花及點蠟燭悼念陳彥霖，部分市民亦響應網上號召，到PopCorn商場聚集，包括「第二代美國隊長」，其間他在商場高叫「光復香港，時代革命」、「香港獨立」等口號，及後進入一間時裝店時，被警員帶走。

警方昨午指出，於商場拘捕30歲姓馬男子，他涉嫌作出煽動或教唆他人分裂國家的行為，違反港區國安法被捕。截至昨日，已有21男6女涉嫌違反危害國家安全的行為和活動被警方拘捕。

據悉，馬常在示威中手持「美國隊長」盾牌，因而被稱為「第二代美國隊長」（第一代為在雨傘運動中常作美國隊長打扮的容偉業）。馬常為一個於8月開設的Telegram頻道管理員，該頻道曾轉載香港民族黨和梁天琦過往的演說，以及近月多次集會的宣傳。「和你Lunch」常客David在facebook表示，接獲律師通知馬被捕的消息，暫未知他能否保釋。

大狀：喊口號宣泄不滿 未必有圖謀

大律師蘇俊文稱，根據港區國安法，鼓吹港獨屬違法，但「光復香港，時代革命」一句中，「光復」及「革命」字面上有灰色地帶，須探討喊口號者的目的，以及有否更進一步行動等。他說：「以往都有光復元朗、光復上水等活動，難道元朗上水都要獨立成國？」他又稱，嚴格來說，喊口號的行為有可能屬「鼓吹」，但若然其目的只是宣泄不滿，而沒有進一步圖謀及組織，則不應視為犯法，舉例有人生氣時或叫人「去死」，亦不會被檢控意圖謀殺。

相關字詞﹕國家安全 反修例風波 反修例運動 美國隊長 國安法

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