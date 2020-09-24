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12港人被扣鹽田 4家屬律師遭拒見面

【明報專訊】12名港人涉潛逃被扣留在深圳鹽田區看守所，4名家屬委託的內地律師昨要求會見當事人被拒，被告知當事人已另聘兩名律師，即至今仍未有家屬委託律師成功會見被捕港人。港區人大代表、行政會議成員葉國謙表示，待12人獲釋就可知道他們是否如港府所言已有律師代表。

4名律師分別是梁小軍、范標文、吳莉及宋玉生，梁代表「香港故事」成員李宇軒，范代表公開大學學生張俊富，吳代表港鐵前技術見習生鄭子豪，宋代表售貨員鄧棨然。當中范持有公證書。

律師要求會面不果後，到公安局投訴看守所違法。梁小軍表示，公安局信訪室一名警員再告知他們其當事人已委託律師，具體負責案件的人員不會與律師見面，最終一名女警登記律師的投訴內容。

葉國謙：出返嚟咪知佢哋有無律師

葉國謙昨出席民主黨前主席劉慧卿的網台節目《議會內外》時，被問到政府可否探視12人，他說做了人大代表十多年，未探訪過在內地被刑事拘留的港人，港府官員亦沒此權利，或到當事人坐監才可有律師以外的人探訪。

葉國謙說，12人涉偷渡期間於內地被捕，要在內地做有關程序，「犯法行為點可能同情？」至於家屬律師未能會見12人，葉表示據政府資料他們已請律師，「等佢哋出返嚟，咪可以知佢哋有無律師」。他又說「（12人）一定安全」，因為資訊是透過政府發放。另外，民陣昨公布已向警方申請10月1日於港島舉辦大遊行，訴求包括釋放12名被扣內地港人。

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