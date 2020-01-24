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涉假相假文件騙126萬抗疫資助 9人被捕

【明報專訊】警方再偵破涉及防疫抗疫基金的詐騙案，拘捕9名男女，初步調查相信，有人涉嫌利用虛假地址及經改動的商業登記文件，遞交20個資助申請，企圖詐騙126萬元資助。

港島總區重案組第二隊總督察許康傑稱，警方早前再獲防疫抗疫基金秘書處舉報，有人涉用虛假資料及文件申請「零售業資助計劃」及「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」，包括7個零售業申請及13個美容院、按摩院與派對房間申請，並訛稱有關業務在資助訂明期限前已開始運作。

警方經深入調查後，重案組探員於周二起一連兩日在全港多區拘捕6男3女，介乎24至63歲，主要報稱商人及無業，全為資助申請人及相關業務負責人，涉嫌詐騙及企圖詐騙被捕，涉及126萬元資助，當中4人提交的7項申請已獲批，涉及58萬元。被捕9人中兩男一女仍扣查，其餘則獲准保釋，10月下旬須向警方報到。行動中檢獲大批電話、電腦、銀行紀錄、商業文件等，包括經改動的商業營運照片及商業登記證。

許康傑稱，其中一宗涉案申請報稱經營派對房間，惟登記地址屬住宅單位，申請人於網上下載其他派對房照片假扮自己的營運照片企圖騙取資助，亦有商人並非經營合資格申請業務，惟利用虛假資料及文件騙取資助。調查仍在進行，不排除有更多人被捕。

（疫情第三波）

相關字詞﹕虛假資料 重案組 詐騙 防疫抗疫基金

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