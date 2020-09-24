室內表演10．1恢復 10．19准辦康體活動

昨增3確診 連續兩日無不明個案

昨新增的3宗個案包括一名41歲貨機機組人員（第5048宗），她9月21日從英國抵港。另外兩宗與之前個案相關，包括日前到屯門醫院求醫、前日初步確診的4歲男童（第5049宗），昨轉為確診，他和前日確診的一名外傭（第5041宗）有關。男童在傳染期曾入住該院兒科病房，10名病童要檢疫，醫管局稱暫無病童檢測呈陽性。另一名昨確診的64歲女子（第5050宗），與前日確診的另一外傭（第5043宗）所住大廈一樣。

另外，昨再有一名83歲女病人（第2481宗）離世，令死亡個案增至104宗，死者生前住深水埗鴻裕大廈，有長期病患，7月23日發病、25日確診。

此外，政府昨宣布延長社交距離措施至10月1日深夜，但部分措施可放寬，10月1日起表演場所可有現場觀眾，但入座率不能逾50%，同一行不能有連續4張座椅被佔用。若表演者之間、表演者與觀眾間有足夠距離或分隔，可不戴口罩。有關安排亦適用於主題公園的室內表演。

據城市電腦售票網資料，9月的現場表演全部顯示為取消，10月的表演接受購票，如香港話劇團的《原則》，10月2日起會在香港大會堂上演。香港話劇團高級經理（製作）黎栩昕表示，會確保表演者與觀眾間保持足夠距離，亦會確保表演者之間有適切保護。至於表演者是否戴口罩，話劇團稱仍在討論。

康文署昨晚公布，10月1日將恢復接待現場觀眾的演出或活動，另10月19日起恢復舉辦部分康樂和體育活動，包括在室內、戶外、公眾游泳池等舉行的訓練班及同樂日。據康文署網站，10月有多個現場表演，例如屯門民政事務處將於10月17日在屯門大會堂主辦「慶祝中華人民共和國成立71周年大興及山景分區綜藝表演2020」，網站未有列明參與人數。

專家：倘個案續跌 可8人一枱

昨日是連續第二日沒不明源頭個案，政府自9月11日放寬食肆4人一枱，措施推出近14日，梁子超認為需觀察本周整體情况，若較上周持續下跌，下周可考慮放寬至每枱6至8人。

（疫情第三波）