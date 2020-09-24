違檢疫令購物跑步 內地地質專家囚兩周

辯方稱「跑步」為購肚痛藥

被告孫紹清（56歲）持有香港身分證，昨承認兩項「未有獲得授權人員許可而離開檢疫地點」的傳票罪，控罪稱他今年3月26日兩次離開西灣河嘉亨灣一單位的檢疫地點，違反授權人員於3月19日向他發出的檢疫命令。

辯方求情稱，被告生於北京，家人長居當地，被告在英國雷丁大學取得地質學博士後，於1995年在美國創立一間從事石油產業的公司，及後在中國大陸及香港開設分部，並打算將公司的亞太地區總部設於香港，現時公司年收入超過5000萬美元。

辯方續稱，被告其中一次外出並非為了跑步，而是因肚痛而出外購藥，雖未有購得藥物，但在四處奔跑尋找藥物時感到血液循環增加，肚痛情况好轉，遂返回家中；辯方又說，被告因在香港無電話，故未有啟動手帶。

暫委裁判官何慧嫻判刑時說，縱然被告擁有良好品格及背景，但是違反檢疫令屬嚴重罪行，對社區造成莫大影響，故判監禁兩星期。

無港電話未啟動手帶 誤會暫不用遵令

控方案情指出，被告3月19日由外國抵港，須接受14天強制檢疫。至3月27日早上10時，有人報警稱發現被告戴着檢疫手帶外出，警方上門詢問被告，被告承認曾外出，他隨即被送往駿洋邨隔離。

被告在警誡下承認曾於26日下午1時半及晚上8時半外出，分別到超市買日用品及到鰂魚涌公園跑步，又稱自己未能啟動檢疫手帶，並誤會只有在啟動手帶後才不能外出。

衛生署：至今46人違令遭定罪

衛生署發言人指出，有關判刑可給予社會非常清晰信息，違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違法者絕不容忍。截至昨日，共有46人因違反檢疫令被法庭定罪，判監最多3個月或罰款1.5萬元不等。

【案件編號：ESS19714-5/2020】

（疫情第三波）