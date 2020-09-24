首輪5600僱主裁員 政府追討4800萬

罰款從第二期補貼直接扣除

保就業秘書處表示，該5600名違規僱主之中，約5000名僱主於6月和7月支薪員工人數少於3月僱員總數，當中約4300名僱主減少1至2名僱員。

秘書處發言人表示，連同首批約2萬名僱主，保就業計劃已一共向約10.25萬名僱主批出保就業計劃第二期工資補貼，涉及187億元，承諾受薪僱員人數約77萬名。政府會在發放工資補貼後，在保就業計劃專用網站公布有關僱主的名單和相關資料。

秘書處稱，為了盡快發放第二期的工資補貼，政府暫時先審核相關僱主於6月至7月履行兩項承諾的情况，若有僱主未有把領取的補貼全數用於支付僱員工資，或支薪僱員人數少於2020年3月的僱員總數，政府將在發放第二期補貼時，直接扣除該等僱主需歸還政府的金額或需繳付的罰款。秘書處將會於稍後審核所有獲批第一期工資補貼的僱主有否於8月履行承諾，若發現有人違規，政府將另行向有關僱主取回應歸還的金額或收取罰款。

（疫情第三波）