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百佳3200萬元現金券抽獎 消委會：非直接紓民困

【明報專訊】有份獲批保就業計劃的兩大超市集團百佳及惠康，按政府要求為顧客提供優惠，其中百佳前日宣布向弱勢社群派發4000萬元現金券之外，昨宣布將預備3200萬元現金券，市民可透過網上或電話登記，提供手機號碼及身分證頭4個字參加抽獎。消委會表示，以網上抽獎形式發放現金券，一般消費者會視為碰碰運氣的舉措，並非直接紓解民困的方法。

百佳母公司屈臣氏集團首席營運總監及屈臣氏（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲昨接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，百佳曾向政府提出以購物八折及贈送現金券予顧客模式，將保就業資助的一半金額回饋巿民，但不獲政府接納，因此改用抽獎模式回饋。

倪文玲表示，參加抽獎的巿民不用消費，只需透過上網或電話登記即可參加。她表示市民登記只需提供電話號碼，領獎時核對身分證號碼頭4個字。百佳發言人回覆本報稱，抽獎獲得的顧客資料如電話、身分證號碼等均為單次用途，抽獎活動後將立即銷毁。

政府保就業秘書處表示，政府難以時刻監察貨品價格，而因應超市回饋方案提供的折扣，亦難以與兩間連鎖超市平常提供的優惠區分，以至未能量化回饋措施，亦令回饋方案欠透明度。

至於獲派發現金券的弱勢社群，倪文玲表示，20個社福機構派發現金券時，會登記以免重複領取，預計現金券在10月初印好，10月內可派到有關人士手上。被問到如何避免重複派發現金券，倪文玲表示公司會請社福機構提交合資格的服務使用者名單，建立資料庫，當發現同區分有同名者，會核實是否同一人；合資格者領取後亦會登記。

惠康300件貨凍價 消委會：應以必需品為主

消委會表示，長者及不諳上網的人士較難有興趣參與網上抽獎，消委會又提醒，採用網上抽獎形式時，須注意網絡系統的穩定性，避免市民難以登入，同時亦須考慮私隱安全，小心處理個人資料，以免外泄或被濫用。

至於惠康超市前日提出維持300件貨品凍價的方案，消委會期望盡早公布方案詳情，建議將產品的凍價水平，訂於過去一段時間的「最低優惠價」，而措施涵蓋的貨品，亦須以消費者常買，及金額較大的生活必需品為主，確保消費者獲最大得益。

明報記者

（疫情第三波）

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