Uber終極敗訴 終院判辭：明知取酬

上訴指要證明取酬協議

終院拒納：不等於要簽合約

24名上訴人均為Uber司機，早前被裁定「駕駛汽車以作出租或載客取酬用途」罪成，罰款3000至4500元。終院判辭指出，上訴人認為《道路交通條例》中「以作出租或取酬載客用途」的一部分，控方須證明司機是只為履行與乘客之間一個取酬乘載的「直接協議」而駕駛汽車，但終院拒絕接納說法，稱就算載客與取酬之間必須有連繫，但不等於要兩者簽訂「一式兩份的合約」。

終院稱，Uber營運模式是先收取乘客的接載服務費，再由Uber將款項交相關司機，此透過電話應用程式完成的做法尚未在制定條例時出現，因而未包含在立法原意內，但上訴人的行為仍屬條例下禁止的取酬載客。

終院續稱，原審裁判官基於事實指出，上訴人在無出租汽車許可證下，容許陌生乘客在將付款的情况下乘車，並必定知道或意圖會為該程接載收費，終院認為此情况下毫無疑問控罪已成立。終院最後稱，此案只單純有關條例的法律問題，至於召車服務是否獲准在港營運，屬交通政策而非法律問題，非法庭須決定的事。

【案件編號：FACC1/2020】