7校新聞系批剝奪採訪權 促撤修訂

由浸大傳理學院、中大新聞與傳播學院、樹仁新聞與傳播學系等7間學院或學系聯署的聲明提到，作為新聞教育工作者，對警方新政策有「極大保留」，做法剝奪非主流媒體記者、自由記者及公民的採訪權。聲明稱明白警方在示威等特定場合執法時辨識記者有困難，警方亦有權對參與非法活動的人執法，但新修訂等於向警員發明確指示，可驅散無做錯事、僅行使採訪自由的非主流媒體記者，此舉限制新聞自由。

聲明稱大學新聞課程是記者的搖籃，學生一直報道有新聞價值的事件，秉持與專業記者相同的道德守則，不能接受學生或獨立媒體因非GNMIS登記傳媒，而被禁採訪具新聞價值事件。

浸大新聞系主任冀尊重學生採訪權

浸大新聞系系主任劉志權接受查詢稱，明白警察在示威分辨記者有困難，但不能因曾有打扮與記者相似的人行為不當，就改由警方決定誰有權採訪，重申每個人都有採訪權。他冀警方與業界溝通。他說同學會繼續採訪具新聞價值的事，倘到較複雜環境採訪，需通知編輯並交代採訪計劃，冀警方尊重學生記者採訪權。

9個新聞系學生媒體包括浸大《新報人》發聲明譴責警方在無諮詢下修改傳媒定義，默許打壓絕大部分網媒、公民記者及校媒，嚴重打擊新聞自由及採訪權，通例修改後學生媒體採訪難度大增，但會堅守崗位。