警新例：不損效率下配合採訪 記協批為減傳媒制約警方

郭嘉銓前日去信4個傳媒組織宣布修改警察通例下「傳媒代表」定義，不再承認記協或攝影記者協會會員證。郭嘉銓昨在港台《千禧年代》解畫，稱過去一年傳媒生態有很大轉變，前線識別記者有困難，故引用GNMIS「較客觀」的標準。他強調GNMIS在業界行之有效，相對有認受，屬第三方及較客觀標準，否認設新措施識別記者。

警稱新聞處系統有認受

記協：只屬發布工具 扭曲概念

記協主席楊健興斥其說法「誤導、扭曲及混淆概念」，GNMIS僅政府發新聞稿或採訪通知的工具，非用作界定傳媒，「從來無人覺得是標準」。浸大新聞系高級講師呂秉權說，「不代表機構不訂閱（系統）就沒採訪權」，GNMIS主要供傳統媒體或報道每日新聞的媒體，但隨着網絡與科技進步，現今媒體百花齊放，不少是做月刊或專題，但GNMIS或警方只承認較傳統媒體，非與時並進。

郭嘉銓稱，修訂不會影響記者在公眾地方採訪，若警方有需要作「特別便利安排」，未必可讓所有記者入封鎖區，就引用GNMIS標準安排。楊健興形容說法取巧，警方多次在公眾地方廣泛設封鎖區，且範圍很大，會令很多不符通例定義的傳媒難以採訪。

記協2016年投訴新聞處拒讓多間網媒進入選舉委員會新聞中心，申訴專員公署裁定投訴成立，指出即使沒場地或保安風險，新聞處仍一刀切拒絕不屬大眾新聞媒體的機構採訪，限制顯然超過必須，並應檢討拒絕網媒進場採訪的政策，事後促成政府准許符合特定條件的網媒登記。呂秉權認為，申訴署的裁決是反映不認同靠GNMIS系統界定哪些記者可採訪，警方現時則形同將當年新聞處做法「借屍還魂」。

同時最新的警察通例「如何配合傳媒工作」部分亦有修改，由原先「在事發現場的人員，須以互諒互讓的態度，盡量配合傳媒工作；以及不應妨礙傳媒的攝錄工作」，改為「人員在不影響行動效率的情况下，應以互諒互讓的態度，盡量配合傳媒工作；以及不應妨礙傳媒的攝錄工作」。楊健興質疑警方加入前設，意味當其認為有執法需要就不需配合傳媒，「為日後鋪定條路去解畫」。他批評警方是為清除更多障礙、減少傳媒對警方制約。警方回覆，尊重記者採訪及新聞自由的原則無變，在不影響行動效能下定會盡量協調現場採訪工作。

FCC反對修訂 外交部公署促勿干預

香港外國記者會（FCC）發聲明堅決反對修訂，稱將進一步侵蝕香港新聞自由，又質疑為何警方基於「國際認可」的因素判斷哪間外媒合法。外交部駐港公署發言人強烈不滿和堅決反對外國記者會就警方修訂通例有關「傳媒代表」定義說三道四，正告外國記者會立即停止打着新聞自由幌子插手香港事務。