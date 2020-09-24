【疫境前行】倘無限度引入醫護 港失專業門檻

長遠估算數據年底出爐

偕政府商醫學院加額

范鴻齡說，長遠病牀及醫療人手估算數據會在年底出爐，有數據後要盡快與港府商討，並付諸實行。「到什麼時候約需多少醫生，兩間醫學院培訓的就這麼多，中間（短缺）的怎解決？是否兩間醫學院加大額度？抑或請多些有限度註冊醫生？抑或容許外來醫生（來港）呢？有了數出來，大家可以傾。」

被問及本港需否引入外來醫護，范表明，應主要由本地醫護處理港人醫療需要，但若有港人外出讀醫後想回港實習，亦可考慮給予機會，笑說「這些是香港人，他當時不在香港讀醫科，已省了納稅人錢」。

但他強調，每個地方的專業都有其認證過程，每個專業人士都用了很多時間學習該門專業才獲得認證，「如果就這樣因為一時不夠醫生、護士、工程師、律師，就容許外地的人無限度入來，怎麼可以呢？如果有一個人與香港從來無關係，他說香港不夠醫生就來，如所有這些人都來，就變了失去專業門檻。香港的醫生辛辛苦苦讀了這麼久，但職業無保障，進來的人可以是無限制，這是做不到的」。

倡維持現有考核

被問若有香港院校在大灣區設大學，畢業生可否來港服務，他說現時任何內地醫生都可經香港法規和程序考試來港，這個制度應維持。