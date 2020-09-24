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【疫境前行】盼勿削撥款免裁員減薪 不夠錢或推遲新服務

【明報專訊】經濟不似預期，港府預料本年度赤字最少3000億元。醫管局第二個3年撥款周期來年開始，主席范鴻齡於訪問中3次提到不希望醫管局被削資源，避免裁員或減薪，否則「這會是很慘的事」。他希望政府未來3年每年能提供若干加幅的撥款，透露錢會優先用於發展智慧醫院，而醫管局會「量入為出」，不排除延遲開展部分新服務。

優先處理智慧醫院發展

醫管局在首個三年撥款周期計劃獲撥款2135億元，當中經常資助按年有增長，2019/20年度升12%，2020/21年度亦增5%。

醫管局第二個3年撥款周期來年開始，范鴻齡稱已向港府遞交撥款計劃，但知悉港府預計赤字達3000億元，強調醫管局必須量入為出，視乎撥款來調動資源，「如果不夠錢就要做選擇，例如我們有10個項目想做，只夠錢做5項就做5項，其餘5項慢點做……錢是很現實的問題，我們不可能開口問政府無限度要錢，而其他個個地方減（資源），這個說不通」。他稱，個人認為智慧醫院發展項目很重要，應優先處理，如資源不足，部分新服務則要延遲開展。

被問減薪否 「不會吧？」

公共醫療醫生協會上月與范鴻齡會面後發聲明，關注即使經濟下行局方亦必須保障員工職位和福利，不應重推「肥雞餐」裁員。范鴻齡憶述，2003年SARS在商界時，該公司要緊縮資源，但比起裁員一成，公司選擇了所有人減薪一成以保留所有人手，他認為較有利維持歸屬感。17年後坐在醫管局主席之位，手握8萬人的「飯碗」，范鴻齡亦說一定盡量避免「肥雞餐」，因裁員很傷感情。被問有否減薪可能，范即說：「不會吧？」

范鴻齡在訪問中3次提到希望政府不會削減醫管局資源，他說醫療服務涉及市民健康和生命，醫管局工作責任亦愈來愈重，將盡量向政府爭取資源，盼爭取到未來3年每年有若干加幅的撥款，「希望政府不會削醫管局資源，令我們要採取減薪或者肥雞餐，這會是很慘的事」。

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