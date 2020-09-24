公務員宣誓下月出通告 工會：聽完聶德權講解更擔心

工會促詳列違誓罰則

唐麗娥表示，會上她提出前線基層公務員「有時茶餘飯後講兩句老細壞話」會否觸犯國安法、有否言論自由；她引述聶德權稱，公務員在私人時間與普通市民一樣，但在社交平台留言屬公開言論，公務員在這方面有多些限制。

對於違反誓言的後果，她引述聶說，宣誓建議是基於基本法和國安法，若違反誓言，即是違反基本法和國安法的要求，犯法會被革職，但當中有申訴機會。她要求局方列清有關詳情、指引、罰則、後果等；並在推出前再次諮詢公務員團體。

高級公僕協會：會先傳閱

唐麗娥說，局方在會上稱全體公務員宣誓和簽署聲明方面未有時間表，暫先在新入職公務員實行。她關注加入宣誓或簽聲明是政府更改僱員合約，質疑若現職人員不願簽署文件的後果、政府會否補償。她引述聶德權稱正諮詢律政司。

高級公務員協會主席李方沖稱，他理解新入職公務員簽聲明的相關通告擬定後，會先讓公務員團體傳閱，若無大意見才執行。他說前日出席會議的公務員團體均表示，港區國安法已實行，「不是講是否需要」，而是關注如何執行和後果，冀局方於簽聲明前能交代清晰內容和懲治機制。

公務員事務局回覆查詢稱，所有由今年7月1日起新入職公務員均須簽署文件確認擁護基本法及效忠香港特區，這能夠體現公務員在基本法和《公務員守則》下一貫責任，亦與港區國安法的有關條文相符，當有關安排落實後，會向各部門公布。至於有關現職公務員宣誓或簽署文件，局方稱正諮詢主要公務員團體，會考慮職方意見，在敲定執行細節後公布。