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海外法官苗禮治：施覺民請辭「不智」

【明報專訊】終審法院非常任法官施覺民月初請辭，目前終院尚有13名海外非常任法官，本報早前獲悉，其中88歲的苗禮治因身體不宜長途旅程，不再來港審案，他更向本報稱已退休。苗禮治形容施覺民請辭「不智」（unwise），又稱的確有全體海外法官請辭的可能，但他希望不會發生。

88歲高齡 不再來港審案

司法機構回應本報查詢稱，苗禮治法官仍是終院13名海外非常任法官之一，透露對方2018年獲延任時，曾表示當時的身體狀况未必適宜作長途旅程，司法機構當時期望他健康狀况好轉時，能為終院審理案件，又稱他會一直、並繼續就終院事宜提供建議和意見。

稱不希望全體海外官請辭

本報早前以電郵查詢多名海外非常任法官對施覺民辭職的看法，當中苗禮治回覆稱，自己兩年前已從終院退休、無位置回應提問。他自言相當享受在終審法院的日子，但自己已88歲，難再搭飛機。苗禮治自2000年出任終院非常任法官，於2018年續任3年至2021年。

苗禮治稱施覺民辭職不智（unwise），可能出現全體海外法官請辭局面，但他希望不會（It may be that it will come to that, ie. the resignation of all the overseas judges. But I hope not）。他說會信任終院首席法官馬道立和非常任法官岑耀信。對於《港區國安法》如何影響香港言論和集會自由，他稱要視乎北京如何實施。本報追問為何他認為施覺民做法不智，他未再回覆。13名現任海外非常任法官中，6人年逾80，僅韋彥德少於70歲。

港大法律學院公法講座教授陳文敏稱，不少國家不容許現任甚至退休法官出任另一司法系統法官，香港海外法官年紀較大無可避免。他說海外非常任法官均聲名顯赫，他們願來港是因支持香港法制，但當法治不彰、司法獨立不能維持時，他們自然不願來。他說，海外法官帶來寶貴經驗，增加香港法院影響力，「終審法院在某些領域的判例，已經是普通法中的主要案例，當中海外法官居功不少」。

明報記者 邱榕瀅

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