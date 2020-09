海外法官苗禮治：施覺民請辭「不智」

88歲高齡 不再來港審案

司法機構回應本報查詢稱,苗禮治法官仍是終院13名海外非常任法官之一,透露對方2018年獲延任時,曾表示當時的身體狀况未必適宜作長途旅程,司法機構當時期望他健康狀况好轉時,能為終院審理案件,又稱他會一直、並繼續就終院事宜提供建議和意見。

稱不希望全體海外官請辭

本報早前以電郵查詢多名海外非常任法官對施覺民辭職的看法,當中苗禮治回覆稱,自己兩年前已從終院退休、無位置回應提問。他自言相當享受在終審法院的日子,但自己已88歲,難再搭飛機。苗禮治自2000年出任終院非常任法官,於2018年續任3年至2021年。

苗禮治稱施覺民辭職不智(unwise),可能出現全體海外法官請辭局面,但他希望不會(It may be that it will come to that, ie. the resignation of all the overseas judges. But I hope not)。他說會信任終院首席法官馬道立和非常任法官岑耀信。對於《港區國安法》如何影響香港言論和集會自由,他稱要視乎北京如何實施。本報追問為何他認為施覺民做法不智,他未再回覆。13名現任海外非常任法官中,6人年逾80,僅韋彥德少於70歲。

港大法律學院公法講座教授陳文敏稱,不少國家不容許現任甚至退休法官出任另一司法系統法官,香港海外法官年紀較大無可避免。他說海外非常任法官均聲名顯赫,他們願來港是因支持香港法制,但當法治不彰、司法獨立不能維持時,他們自然不願來。他說,海外法官帶來寶貴經驗,增加香港法院影響力,「終審法院在某些領域的判例,已經是普通法中的主要案例,當中海外法官居功不少」。

明報記者 邱榕瀅