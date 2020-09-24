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馬道立：欠理據批法官 損司法公信 發13頁聲明申法律原則 稱法庭絕不應政治化

【明報專訊】法庭審理反修例案件屢惹爭議，終審法院首席法官馬道立昨日罕有發表長篇聲明，稱在不熟知情况及欠適當基礎和理由下，或單憑純粹聲稱、斷章取義之事就批評法官及法院，「均是錯誤的，也損害了公眾對司法的信心」。他強調任何批評必須理由充分、恰當地提出，「司法機構及其職能絕不應被政治化」。

陳文敏：免法庭捲政治 鄭若驊有責發聲

港大法律學院公法講座教授陳文敏稱，法院判決可以批評，但需有充分理由，胡亂從政治角度批評法官個人，或以政治取向批評判決，只會損害司法制度，「我完全認同馬道立首席法官的憂慮」。他認為聲明應由律政司長發出，指鄭若驊有責任維護司法機關，以免司法機關因要自辯而捲入政治辯論，失去中立。

馬官的聲明長達13頁，稱鑑於社會近期對法院裁決出現各種評論、批評，冀向社會重申指導司法工作的基本原則。聲明重申多項法律原則，包括公平審訊、假定無罪等。聲明提及，法官必須嚴格依據法律及法律原則處理案件，法院職能不包括裁斷政治爭論等，法院及法官既無此權力，亦不應嘗試如此行事。

倘疑不公 上訴最直接

對於法官裁決及判辭爭議，馬官指出，法官履行職責時必須無偏頗、不得受任何政治主張的偏見影響，若任何理由顯示法官處理案件時受外來事宜影響，或非大公無私，有多種途徑可糾正，上訴是最顯而易見的方法，如案件開審前任何一方有理由爭辯法官或非大公無私，可申請取消法官審案資格，公眾亦可投訴法官行為。

目前司法機構如收到針對同一名法官的類似投訴，會上載至司法機構網頁，網頁現載列8宗案件，當中4宗由裁判官何俊堯審訊，指何官處理案件所作評論或裁決，觀感上令人理解為有所偏頗。

葛珮帆斥避重就輕

曾多番批評法官的民建聯葛珮帆對馬官聲明表示失望，斥「避重就輕」，無直接回應大眾質詢。她說同意馬官聲明中的原則，問題在於如何執行。倡議設立「量刑委員會」的民建聯周浩鼎稱，多國都有這做法，可令量刑更一致。他相信馬官的聲明不能說服公眾，批評未着墨於如何確保下級法院正確運用法律原則。

戴啟思：對法庭攻擊前所未見

大律師公會主席戴啟思以個人身分回應本報查詢稱，相信馬官聲明是冀回應過往數周對司法機構前所未見的攻擊，表態法官是按法律程序行事。他說過往大律師公會、律師會均曾發聲明回應，但攻擊未停，既然馬官已發聲明，希望事件就此完結。

港大法律學院首席講師張達明說，近期接連出現對法官的批評，均非基於理性，「講到警察拉人、法官放人，都顯露群眾愈來愈不明白法治觀念、司法獨立的重要性」，故馬官要重申公平審訊、無罪假定等原則。法律界議員郭榮鏗稱，司法機構罕有公開回應公眾指控，相信是看到社會對司法機構有史無前例、系統性重複攻擊，籲報章、議員勿再將行動「升級」，認為只會進一步打擊公眾對司法的信心。

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