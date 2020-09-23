綠色校園2.0 為學校裝太陽能板

綠色校園2.0計劃涵蓋多個環保範疇，包括政府早前推出嘅「採電學社」，為學校免費安裝太陽能板，並配合推出STEM教材，令師生貼身感受可再生能源。黃錦星話，目前全港約1000間中小學中，有四分之一已申請「採電學社」。

計劃亦包括「智能慳電」，由政府資助中小學更換老化嘅冷氣機同照明裝置，轉用變頻式空調、LED燈同安裝智能監察系統，首階段有近百間學校申請安裝。

環署教局合作 鼓勵「走塑」午膳

除咗慳電減碳，計劃亦涵蓋減廢。黃錦星話，本港堆填區嘅生活垃圾之中，以廚餘最多，佔約三分之一；而堆填區廢膠中，膠袋、即棄餐具同膠樽為「三大」，因此需從源頭減廢，推行「惜食」同「走塑」。

佢話新學年環保署會同教育局合作，推行「校園『走塑』午膳先導計劃」，鼓勵中小學提供學生午飯時善用可重用飯盒，並資助學校添置雪櫃、電蒸櫃、洗碗機同消毒機，以便學生自備飯盒餐具「走塑」；環保署亦會資助學校安裝加水機，培養學生自備水壺嘅好習慣。