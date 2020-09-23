業界淒涼 馬逢國哭了 批張建宗 記錯語錄 晚上道歉

馬：司長叫業界要「識大體」

馬逢國反問：「咩叫識大體？」，形容業界一啲朋友「自己都慢慢有可能變成『大體』……即係佢哋得番自己身體」。佢之後又話，聽到有官員講「搞唔掂就申請綜援」呢啲涼薄說話。

政務司長辦公室發言人回應查詢時話，政府要喺審慎理財、避免財政儲備急速萎縮，同適度支援受影響嘅企業及人士之間取得恰當平衡。發言人澄清，司長希望大家能體諒，而佢從未講過任何界別或人士要「識大體」。

馬逢國晚上喺facebook回應，話自己喺記者會上誤引張建宗關於「識大體」嘅言論，佢混淆咗司長喺唔同媒介嘅信息發布，包括9月19日司長出席電台節目時話「希望市民體諒」，以及20日司長網誌中提到「以大局為重」；言論對張建宗造成困擾，佢謹此致歉。