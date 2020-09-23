業界淒涼 馬逢國哭了 批張建宗 記錯語錄 晚上道歉

【明報專訊】香港活動及演藝製作界台前幕後大聯盟噚日召開記者會，講業界情况，出席嘅體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國話，業界無數次向政府提出建議、求助，但得番嚟嘅成果有限。佢講到呢度開始哽咽，「我都問我自己有冇做得到作為議員嘅角色」，並拎出紙巾拭淚。佢話，前幾日政務司長張建宗喺電視講嘅一句話令佢非常難受，引述司長希望得唔到幫助嘅朋友能夠「識大體」。
馬：司長叫業界要「識大體」
馬逢國反問：「咩叫識大體？」，形容業界一啲朋友「自己都慢慢有可能變成『大體』……即係佢哋得番自己身體」。佢之後又話，聽到有官員講「搞唔掂就申請綜援」呢啲涼薄說話。
政務司長辦公室發言人回應查詢時話，政府要喺審慎理財、避免財政儲備急速萎縮，同適度支援受影響嘅企業及人士之間取得恰當平衡。發言人澄清，司長希望大家能體諒，而佢從未講過任何界別或人士要「識大體」。
馬逢國晚上喺facebook回應，話自己喺記者會上誤引張建宗關於「識大體」嘅言論，佢混淆咗司長喺唔同媒介嘅信息發布，包括9月19日司長出席電台節目時話「希望市民體諒」，以及20日司長網誌中提到「以大局為重」；言論對張建宗造成困擾，佢謹此致歉。
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