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2020年9月23日星期三
港聞二
通識書倡強制送審 新近事不宜討論 課程檢討小組交報告 維持必修必考 縮減課程
通識IES自擬題目 DSE佔分兩成
倡加強價值觀國民教育 學尊重法治愛和平
中文聆聽說話卷提「刪減合併」 否認滅廣東話
松山府邸為鼠患道歉 稱員工瞞疏忽處理藥
【疫境前行】貿發局主席林建岳：辦國際衛生投資論壇 助港企「走出去」
【疫境前行】倡廠商轉投內地內銷 推REITs市場吸外企
【疫境前行】話你知：雙循環內地未來戰略 內需為主外銷為副
【疫境前行】外國制裁「絕對有影響」 港人「不會等死」
保就業二期獲3.4億 兩超市回饋1.8億 惠康數招涉1.2億 百佳派4000萬元現金券
中秋續限聚4人 飲食業料少1.5億生意
染疫童入屯院兒科 10病童檢疫
收入減保費飈 的士業籲打擊包攬訴訟
旅業喊「憤怒」 稱500旅社恐結業 指政府支援少賣樓捱不過 料3000人失業
非急症醫院探病 醫局料最快10月恢復
少數族裔機場候送檢 乏支援捱餓36小時
辣跑尖山隧道口撞壆翻滾百米 安全帶插靜音扣 司機自炒拋出亡
內地流行 淘寶5元有交易 港車品店售類似「延長扣」
前日剛過生日 「黃絲傅」曾駕家長車
裁判官反駁區院 黑衣人藏六角匙裁罪成
上訴庭：少年干犯重罪 嚴懲需要遠超更生
陳彥霖逝世一年 市民知專外悼念
地盤工雪糕筒擲警車囚7月
假特務狎中四男生候判
林鄭預告再委海外法官 郭榮鏗：頂尖的未必肯來
司法人員約談 再有委託律師被促退出12港人案
科企AI分析疫下輿情：全禁堂食首日 網民最悲最怒
六旬漢遇溺 3泳客救一命
尊子漫畫
業界淒涼 馬逢國哭了 批張建宗 記錯語錄 晚上道歉
沙田賊偷議辦掃把棍 剩低掃把頭
林琳網上向聯國發言：港人連月生活喺恐襲中
綠色校園2.0 為學校裝太陽能板
香港民研調查：逾半人唔識行會成員
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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