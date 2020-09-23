六旬漢遇溺 3泳客救一命

事發昨晨6時許，62歲姓陳男子在麗都灣泳灘近防鯊網游泳時遇溺，3名熱心泳客見狀下水救人，把他救回岸邊，再由救護員急救後送院搶救。

熱心救人的泳客黃先生表示，當時在岸邊熱身，聽到有人大叫報警，他向浮台一看，發現有人大聲呼救，遂跑往救生員更亭，惟當時沒有救生員當值，於是拿起水泡落水救人。黃稱男事主身形高大，自己體力不繼「無氣」，無法把事主拖上岸，只能替對方套上水泡，在浮台邊「回氣」，其間另有一男一女泳客落水協助，終集3人之力把事主拖回岸邊，再由到場救護員替事主施心外壓急救，事主送院前已回復清醒。

救生員工會籲勿硬闖泳灘

新冠病毒疫情持續，康文署暫停開放所有戶外康樂場地，至上周五（18日）起陸續重開部分泳池及博物館等康樂設施，惟公眾泳灘繼續關閉，直至另行通知。港九拯溺員工會副主席胡啟榮說，疫下泳灘仍未重開，惟長者泳客持續硬闖泳灘游泳，甚至趕於康文署人員上班前離去以避被票控，令署方難以防範。他呼籲泳客切勿再硬闖泳灘，且現在無救生服務，市民的水上安全不獲保障。