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科企AI分析疫下輿情：全禁堂食首日 網民最悲最怒

【明報專訊】科技公司慧科以人工智能系統分析今年5月至9月初社交媒體內容，發現7月29日全日禁堂食首日，是調查期間網民同時最驚憂、最悲傷及最憤怒的一天。慧科大數據研究顧問黃潔慧說，防疫措施觸及廣泛階層，常違背市民認知及期望，認為政府施政需平衡公共衛生及政治敏感度。

慧科大數據系統的自然語言處理人工智能技術，可分析內容情感、語意、關係等，以此分析今年5月16日至9月6日於facebook、Instagram、討論區等近40萬篇疫情相關帖文及470萬則網民留言。該份《疫情指數3.0》報告顯示，政府實施全日禁堂食首日（7月29日），是網民最驚憂、最悲傷及最憤怒的一天，反映措施引發網民強烈而複雜的情緒；而7月19日政府公布旺角出現「慶回歸晚會」群組，翌日眾多企業跟隨政府實施在家工作，屬網上輿論「開心」情緒最高的兩天。

限出行集會 最多負評

是次報告從「衣、食、住、行、工、學、玩」分析疫情對生活的影響，發現在「行」方面負評比例最高，達75%。網民主要不滿政府以防疫為由限制市民出行及集會自由，並質疑限聚令防疫成效。其次最牽動情緒的為「食」及「工」方面，前者涉及對禁堂食不滿，後者則為與在家工作及失業困擾有關。

黃潔慧說，上一份報告發現最帶動輿情的主要是口罩相關話題，今次結果則發現，防疫物資話題仍受注目，但議題已變得多元化，認為物資供應回穩，清除了市民憂慮，網民轉而議論其他防疫措施如禁堂食、在家工作等。她說，報告發現網民有新需求，例如「宅度假」（staycation）、「氣炸鍋」被經常提及，或顯出新商機。

籲推防疫措施先理解民情

報告又總結下一波疫情的啟示，認為防疫措施需平衡公共衛生及政治敏感度。黃潔慧說，防疫措施觸及廣泛階層，變化快，例如禁食肆堂食等措施常違背市民認知及期望，建議政府應先理解民情，以早前九巴退出書展為例，指九巴以行動回應市民憂慮，獲正面反應，而書展主辦方其後延遲活動，整體負評亦不多。

明報記者

相關字詞﹕防疫措施 社交媒體 人工智能 創科線 創科線

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