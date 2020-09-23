司法人員約談 再有委託律師被促退出12港人案

料郵寄文件辦公證時被知悉

據悉，一名家屬委託的律師周日（20日）接到深圳司法局電話，問及是否參與12港人案件，律師承認後對方要求約談；翌日，該律師先接獲司法局電話，要求提供當事人姓名；再接獲律師事務所主任致電，稱因涉及政治，必須退出案件。該律師昨日同時被司法局長、分管局長、律管科長約談要求退出。該律師稱已辦理委託手續，不能違約，「應要有點法治社會的形象」；對方則稱會有律師參與。司法局已安排今日約談律師事務所主任，料將繼續施壓。

據悉，該名律師剛辦理公證委託手續，正在郵寄，疑因在港辦理公證時被有關方面得知身分；該律師的委託人未成年，不能自行委託律師，需由監護人委託。

陳同佳案 林鄭：港沒行動可做

林鄭月娥昨日出席行會前，被問到會否正式交涉、將涉案港人帶回港，她稱「這並不是一個交涉的問題」，強調要先讓內地司法管轄區，以內地法律處理，其後會用一貫做法安排接涉案港人回港。

對於掀起修訂《逃犯條例》風波的台灣殺人案疑犯陳同佳，去年出獄至今快將一年，仍未赴台自首，林太表示，法理上陳同佳現為自由人，「現在從香港司法管轄角度是沒有什麼行動可以採取」，她希望死者潘曉穎父母能夠釋懷。她又說「看不到由我們出面有什麼好處」，但已向協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴稱，如有需要，特區政府很願意協助。她說透過管浩鳴得悉陳同佳願承擔法律責任，她掌握到在政情、疫情、兩地人員往來許可之下，陳願赴台接受法律制裁。