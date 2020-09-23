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林鄭預告再委海外法官 郭榮鏗：頂尖的未必肯來

【明報專訊】終審法院海外非常任法官施覺民月初請辭，有傳媒引述他稱與《港區國安法》有關。特首林鄭月娥昨日表示，儘管施覺民請辭，但終院仍有13名海外非常任法官，「相信不久將來亦會有新的海外法官被委任」。不過，法律界憂慮日後頂尖法官未必願意來港，港大法律學院首席講師張達明亦質疑，林太將非常任法官任內請辭說得像等閒事，「她有多重視我們的司法獨立、非常任法官的貢獻？」

施覺民未獲表揚

林鄭：處理辭職程序簡單

林鄭月娥昨日出席行會前見傳媒，被問到施覺民是否因國安法辭職，她說「他完全沒有說明原因，所以我們亦不會去揣測是什麼原因」。她稱有關注事件會否引起觀感上的擔心，故發出新聞公布，強調普通法、司法獨立是香港成功基石。被問到為何政府並未發信或以其他形式表揚施覺民的貢獻、是否與國安法有關，林太稱施覺民僅表達辭職，「所以我們的程序亦是很簡單」，強調無其他特別原因，毋須揣測。

稱林鄭說成等閒事

張達明：顯有多重視

張達明稱，今次為首度有非常任法官在任內辭職，他憶述，過往若有政府高官在任內離職，政府都會發稿表揚，「若林鄭將非常任法官在任內辭職說得像等閒的事，只是說聲辭職便算，她有多重視我們的司法獨立、非常任法官的貢獻？」他憂慮若再有法官請辭，將來難求好法官來港。

法律界立法會議員郭榮鏗稱，相信司法機關是用最高標準挑選海外非常任法官，「但最top（頂尖）的是否繼續肯來？會有保留」。他稱林太並未表揚施覺民，「大家都知為何，他（施覺民）因國安法辭職」。

此外，法院對反修例風波案件的判決備受爭議，建制媒體點名5名裁判官輕判，建制議員曾斥法官「立場偏頗」，民主派亦有人發起致函投訴法官裁決。香港律師會昨日發表聲明，強調純粹根據政見作不公平、無事實根據的抨擊「都不能接受」，任何人均不應發表或作出會破壞、或被視為破壞特區司法獨立及法治的言論或行為。聲明稱，對不滿判決的當事人而言，恰當途徑是就裁決上訴。

相關字詞﹕張達明 終審法院 郭榮鏗 反修例風波 港區國安法 立法會 林鄭月娥

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