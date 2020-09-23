假特務狎中四男生候判

案情指稱，2011年曾有兩項非禮案底的被告羅宇霆（現年31歲），2016年透過Instagram認識中四男童X，他自稱受僱於港大，邀請X參加一項人類成長研究，完成後會支付他400至1000元報酬，X答應參與研究。

同年4月10日，被告帶X到數碼港一會議室，叫X脫光衣服，X拒絕，被告威脅若不完成研究須補償6000元，X害怕賠錢，遂脫光身子躺在桌上，被告替他手淫。X最後沒收到任何報酬。

被告2017年遭警方拘捕，並在他身上搜出一張虛假的瑪麗醫院醫生職員證。被告去年重施故技，訛稱自己是類似中情局的美國情報組織特務，透過朋友認識另一名中四男童Y。

邀加入「情報組織」 商場廁所「檢查身體」

同年6月13日，被告向Y聲稱已掌握其個人資料，要脅Y見面，Y害怕遂答應。見面後，被告邀請Y加入「情報組織」，又聲稱可幫Y移民美國，並帶Y到尖沙嘴一商場的男廁，以身體檢查為由脫下Y所有衣服，替Y手淫。事後Y將事件告訴學校社工並報警，被告翌日被拘捕。

【案件編號：DCCC881/19】