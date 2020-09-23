假特務狎中四男生候判

【明報專訊】31歲男子分別於2016及2019年，先後訛稱自己是香港大學「人類成長學」研究員及美國情報組織特務，誘騙兩名中四男生見面，並分別藉詞學術研究及身體檢查，侵犯兩名男童，男童在脅迫下就範。男子昨在區域法院承認兩項以威脅手段促致他人作非法性行為及一項管有虛假文書罪，還押10月16日判刑，其間將索取被告心理報告及受害人創傷報告。
案情指稱，2011年曾有兩項非禮案底的被告羅宇霆（現年31歲），2016年透過Instagram認識中四男童X，他自稱受僱於港大，邀請X參加一項人類成長研究，完成後會支付他400至1000元報酬，X答應參與研究。
同年4月10日，被告帶X到數碼港一會議室，叫X脫光衣服，X拒絕，被告威脅若不完成研究須補償6000元，X害怕賠錢，遂脫光身子躺在桌上，被告替他手淫。X最後沒收到任何報酬。
被告2017年遭警方拘捕，並在他身上搜出一張虛假的瑪麗醫院醫生職員證。被告去年重施故技，訛稱自己是類似中情局的美國情報組織特務，透過朋友認識另一名中四男童Y。
邀加入「情報組織」 商場廁所「檢查身體」
同年6月13日，被告向Y聲稱已掌握其個人資料，要脅Y見面，Y害怕遂答應。見面後，被告邀請Y加入「情報組織」，又聲稱可幫Y移民美國，並帶Y到尖沙嘴一商場的男廁，以身體檢查為由脫下Y所有衣服，替Y手淫。事後Y將事件告訴學校社工並報警，被告翌日被拘捕。
【案件編號：DCCC881/19】
相關字詞﹕區域法院 管有虛假文書 以威脅手段促致他人 作出非法性行為 特務 中情局