港聞

港聞二

地盤工雪糕筒擲警車囚7月

【明報專訊】38歲地盤工人去年10月底在旺角示威期間，向警方私家車擲雪糕筒，令該車泵把留下3道花痕，審訊後被裁定一項刑事毁壞罪成，昨在東區裁判法院被判囚7個月。裁判官劉綺雲表示，有示威者因被告行為起哄，車上警員須「全方位戒備」，認為「無人命傷亡屬僥倖」。

泵把刮花 官：沒人傷亡僥倖

被告黃兆昌（38歲），被控於2019年10月31日在旺角砵蘭街與運動場道交界，無合法辯解而損壞屬於香港政府一輛無標記警察車輛。

劉官判刑時表示，被告作出涉案行為時，已知道或預期駕駛車輛的警員須迅速及即時作反應閃避雪糕筒，就算該車車速緩慢，仍會危害行車安全，亦影響尾隨車輛，因此認為被告不但損毁涉案車輛，更罔顧他人安全。

劉官續說，案發時有示威者堵路，被告行為或會激發其他人情緒或參與堵路，甚至引起衝突，事實上亦確有示威者因被告行為起哄，令車上警員須「全方位戒備」，認為「沒有人命傷亡屬僥倖」，故須判處能反映嚴重性及具阻嚇的刑罰，判被告監禁7個月。

被告早前在審訊時辯稱，當晚見有車隊在案發地點慢駛，他欲拾起雪糕筒讓涉案私家車駛過，但車輛突然加速轉左，令他受驚拋起雪糕筒並擲中私家車。劉官裁決時形容被告說法「難以置信」，並表示從影片可見被告有拋擲姿勢。

【案件編號：WKCC4632/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕警車 刑事損壞罪 旺角 反修例運動

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