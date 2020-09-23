上訴庭：少年干犯重罪 嚴懲需要遠超更生

少年擲燃彈原判感化 改判勞教

15歲中三男生（下稱少年）早前承認各一項縱火和管有物品意圖損壞財產罪，現於勞教中心服刑。高院首席法官潘兆初在判辭表示，《少年犯條例》要求法庭考慮其他方式後才可將少年犯判監，按照一貫原則，法庭會以少年犯的福祉為主要考慮，對少年犯的判刑更着重更生；因監禁是以懲罰為主，更生為次，必然是最後的判刑選項。不過，一旦少年犯涉及嚴重罪行，嚴懲的需要會遠超過更生的因素。

潘官強調，少年干犯的縱火罪性質嚴重，香港人煙稠密，火災可造成嚴重人身傷害或財產損失。潘官表示，少年投擲汽油彈縱火是「極其危險之舉」，加上他在另一宗暴動案的保釋期間犯下本案，構成加刑因素。鑑於案情嚴重，潘官認為拘留式刑罰是唯一合適選項，但不至於判監。

潘官稱，原審裁判官水佳麗判少年接受感化令，本質上仍然是非拘留式刑罰，反映原審判刑只專注更生而忽略了懲罰，原則上犯錯及明顯過輕。對於水官稱讚少年過去是「優秀」的兒童，潘官表示少年學業表現平平，相關評價「有過譽之嫌」及「有失中肯」。

上訴庭法官彭偉昌補充，少年被改判入勞教中心，其間短暫失去自由、過有規律的生活，也是「更生的最佳途徑」。

【案件編號：CAAR1/20】

（反修例風暴）