裁判官反駁區院 黑衣人藏六角匙裁罪成

區院法官：示威者沒特定樣式制服

裁判官：打扮非巧合 黑衣屬團伙

被告陳東成（18歲）早前否認於去年11月13日，在青衣擔杆山交通交匯處管有8條六角匙，以及在公眾地方堵路，還押至下月6日判刑，其間索取更生中心、勞教中心和教導所報告。

裁判官彭亮廷表示，雖然拘捕被告的防暴警員承認遺漏部分拘捕過程，但制服過程非本案關鍵，裁定警員證供可靠。彭官亦接納警員說法，稱因被告不斷掙扎才將之壓在地上制服，而令被告受傷，並裁定警員做法不構成使用非法暴力。

裁非警暴 官：被告掙扎才被壓地制服受傷

就辯方指出被告住所在案發現場附近，當時「純粹路過」，彭官認為說法未經過盤問測試，雖然防暴警員未曾目睹被告手持雜物，或將雜物丟在路上，惟警員同時目睹他混在10多名示威者中，認為警員當時必然因此追捕。

對於辯方陳辭時援引區域法院法官郭啟安就上環衝突案的判辭，彭官形容該判辭提及集結示威者不屬某一社團或組織，沒指定樣式制服和裝備的裁決「發人深省」，質疑本案被告當日作黑衣打扮並非巧合，裁定他和其他示威者屬團伙，在涉案地點堵路。

彭官又稱，警員從被告褲袋搜出六角匙，質疑被告刻意將六角匙藏在伸手可及之處，加上被告帶備縮骨遮、穿黑衣和戴口罩的打扮，裁定他當日有備而來，意圖管有六角匙作傷人用途，裁定被告兩罪名罪成。

【案件編號：WKCC1162/20】

明報記者

（反修例風暴）