港聞

港聞二

裁判官反駁區院 黑衣人藏六角匙裁罪成

【明報專訊】網民去年11月發起「大三罷」行動，示威者晚上在青衣堵路時遭防暴警追捕，18歲城大男生涉藏有六角匙被捕。對於辯方引用區院於上環衝突案認為集結示威者沒指定樣式制服的裁決，本案裁判官昨反駁，稱區院裁決「發人深省」，質疑被告當日的黑衣打扮並非巧合，當時與其他示威者屬團伙，裁定他各一項管有工具可作非法用途和在公眾地方造成阻礙罪名成立。

區院法官：示威者沒特定樣式制服

裁判官：打扮非巧合 黑衣屬團伙

被告陳東成（18歲）早前否認於去年11月13日，在青衣擔杆山交通交匯處管有8條六角匙，以及在公眾地方堵路，還押至下月6日判刑，其間索取更生中心、勞教中心和教導所報告。

裁判官彭亮廷表示，雖然拘捕被告的防暴警員承認遺漏部分拘捕過程，但制服過程非本案關鍵，裁定警員證供可靠。彭官亦接納警員說法，稱因被告不斷掙扎才將之壓在地上制服，而令被告受傷，並裁定警員做法不構成使用非法暴力。

裁非警暴 官：被告掙扎才被壓地制服受傷

就辯方指出被告住所在案發現場附近，當時「純粹路過」，彭官認為說法未經過盤問測試，雖然防暴警員未曾目睹被告手持雜物，或將雜物丟在路上，惟警員同時目睹他混在10多名示威者中，認為警員當時必然因此追捕。

對於辯方陳辭時援引區域法院法官郭啟安就上環衝突案的判辭，彭官形容該判辭提及集結示威者不屬某一社團或組織，沒指定樣式制服和裝備的裁決「發人深省」，質疑本案被告當日作黑衣打扮並非巧合，裁定他和其他示威者屬團伙，在涉案地點堵路。

彭官又稱，警員從被告褲袋搜出六角匙，質疑被告刻意將六角匙藏在伸手可及之處，加上被告帶備縮骨遮、穿黑衣和戴口罩的打扮，裁定他當日有備而來，意圖管有六角匙作傷人用途，裁定被告兩罪名罪成。

【案件編號：WKCC1162/20】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕在公眾地方造成阻礙罪 管有工具可作非法用途 堵路 大三罷 反修例運動

上 / 下一篇新聞

通識書倡強制送審 新近事不宜討論 課程檢討小組交報告 維持必修必考 縮減課程
通識書倡強制送審 新近事不宜討論 課程檢討小組交報告 維持必修必考 縮減課程
通識IES自擬題目 DSE佔分兩成
通識IES自擬題目 DSE佔分兩成
倡加強價值觀國民教育 學尊重法治愛和平
倡加強價值觀國民教育 學尊重法治愛和平
中文聆聽說話卷提「刪減合併」 否認滅廣東話
中文聆聽說話卷提「刪減合併」 否認滅廣東話
松山府邸為鼠患道歉 稱員工瞞疏忽處理藥
松山府邸為鼠患道歉 稱員工瞞疏忽處理藥
【疫境前行】貿發局主席林建岳：辦國際衛生投資論壇 助港企「走出去」
【疫境前行】貿發局主席林建岳：辦國際衛生投資論壇 助港企「走出去」
【疫境前行】倡廠商轉投內地內銷 推REITs市場吸外企
【疫境前行】倡廠商轉投內地內銷 推REITs市場吸外企
【疫境前行】話你知：雙循環內地未來戰略 內需為主外銷為副
【疫境前行】話你知：雙循環內地未來戰略 內需為主外銷為副
【疫境前行】外國制裁「絕對有影響」 港人「不會等死」
【疫境前行】外國制裁「絕對有影響」 港人「不會等死」
保就業二期獲3.4億 兩超市回饋1.8億 惠康數招涉1.2億 百佳派4000萬元現金券
保就業二期獲3.4億 兩超市回饋1.8億 惠康數招涉1.2億 百佳派4000萬元現金券
中秋續限聚4人 飲食業料少1.5億生意
中秋續限聚4人 飲食業料少1.5億生意
染疫童入屯院兒科 10病童檢疫
染疫童入屯院兒科 10病童檢疫
收入減保費飈 的士業籲打擊包攬訴訟
收入減保費飈 的士業籲打擊包攬訴訟
旅業喊「憤怒」 稱500旅社恐結業 指政府支援少賣樓捱不過 料3000人失業
旅業喊「憤怒」 稱500旅社恐結業 指政府支援少賣樓捱不過 料3000人失業
非急症醫院探病 醫局料最快10月恢復
非急症醫院探病 醫局料最快10月恢復
少數族裔機場候送檢 乏支援捱餓36小時
少數族裔機場候送檢 乏支援捱餓36小時
辣跑尖山隧道口撞壆翻滾百米 安全帶插靜音扣 司機自炒拋出亡
辣跑尖山隧道口撞壆翻滾百米 安全帶插靜音扣 司機自炒拋出亡
內地流行 淘寶5元有交易 港車品店售類似「延長扣」
內地流行 淘寶5元有交易 港車品店售類似「延長扣」
前日剛過生日 「黃絲傅」曾駕家長車
前日剛過生日 「黃絲傅」曾駕家長車
上訴庭：少年干犯重罪 嚴懲需要遠超更生
上訴庭：少年干犯重罪 嚴懲需要遠超更生
陳彥霖逝世一年 市民知專外悼念
陳彥霖逝世一年 市民知專外悼念
地盤工雪糕筒擲警車囚7月
地盤工雪糕筒擲警車囚7月
假特務狎中四男生候判
假特務狎中四男生候判
林鄭預告再委海外法官 郭榮鏗：頂尖的未必肯來
林鄭預告再委海外法官 郭榮鏗：頂尖的未必肯來
司法人員約談 再有委託律師被促退出12港人案
司法人員約談 再有委託律師被促退出12港人案
科企AI分析疫下輿情：全禁堂食首日 網民最悲最怒
科企AI分析疫下輿情：全禁堂食首日 網民最悲最怒
六旬漢遇溺 3泳客救一命
六旬漢遇溺 3泳客救一命
尊子漫畫
尊子漫畫
業界淒涼 馬逢國哭了 批張建宗 記錯語錄 晚上道歉
業界淒涼 馬逢國哭了 批張建宗 記錯語錄 晚上道歉
沙田賊偷議辦掃把棍 剩低掃把頭
沙田賊偷議辦掃把棍 剩低掃把頭
林琳網上向聯國發言：港人連月生活喺恐襲中
林琳網上向聯國發言：港人連月生活喺恐襲中
綠色校園2.0 為學校裝太陽能板
綠色校園2.0 為學校裝太陽能板
香港民研調查：逾半人唔識行會成員
香港民研調查：逾半人唔識行會成員