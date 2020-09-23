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港聞二

辣跑尖山隧道口撞壆翻滾百米 安全帶插靜音扣 司機自炒拋出亡

【明報專訊】一輛跑車昨凌晨於青沙公路失事，跑車翻滾近100米嚴重損毁，35歲男司機疑使用名為「靜音扣」的安全帶干擾器，未有佩戴安全帶於車禍中被拋出車外重創身亡。本報發現，內地十分流行的靜音扣於本地汽車精品店有售，有專家批評使用靜音扣等同沒有佩戴安全帶易生奪命車禍（另見稿）。有保險業界表示，由於靜音扣改變汽車的安全狀况，第三者保險不會受保。

事發於昨日凌晨5時05分，一輛白色本田Civic Type R跑車沿長沙灣蝴蝶谷上青沙公路往沙田方向行駛，駛至尖山隧道前約300米分岔口的右彎時，疑因天雨路滑跣胎，失控直撞右邊石壆，車身繼而向前翻滾近100米始停下。

女乘客困車內 頸傷送院

涉事跑車車身嚴重損毁，35歲姓林男司機被拋出車外，頭破重創倒臥馬路上昏迷，救護員到場把他趕送瑪嘉烈醫院搶救，終告不治。31歲姓姚女乘客則被困車內，消防到場以工具把車架剪開把她救出，她當時仍然清醒，報稱頸部受傷同送瑪嘉烈醫院治理。

靜音扣阻安全帶警報響起

現場留有約100米長的車胎痕，地上留下大灘血迹，涉事跑車司機位安全帶沒有斷裂，但安全帶沒有扣上，帶扣位插有一個卡通人物造型的靜音扣，扣上後安全帶警報不會響起。

現場消息指出，事發前男女事主偕一批友人在大角嘴消夜，結帳後林男駕車接載姚女返回沙田寓所，其間發生車禍。據悉姚女於醫院向警方報稱自己登車後即睡着，不清楚事發經過。警方新界南總區交通部特別調查隊正調查意外原因，不排除有人利用靜音扣影響安全帶運作下，沒有扣上安全帶。

律師：屬非法改動安全帶裝置

執業律師梁永鏗表示，使用靜音扣不涉改裝汽車結構，僅屬「加一嚿嘢」，但會令安全帶固定點失去安全功效，屬非法改動安全帶裝置，且會被視為沒有佩戴安全帶，最高可被罰款5000元及入獄3個月。

保險業界：屬改變安全狀况 保險不受保

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，現時普遍第三者保險均要求車主申報所有涉及汽車安全及結構的改動，若涉及重大風險不會受保，涉事司機於跑車上裝上靜音扣干擾安全帶運作，屬危及汽車安全的不良改動，故保險很大可能不受保。羅少雄又稱，車主和司機均有責任確保汽車安全，若意外中涉及上述改動，導致保險公司理賠後蒙受損失，可從法律上向司機及車主追究責任。

相關字詞﹕奪命 奪命車禍 奪命意外 奪命交通意外

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