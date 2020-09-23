港聞

港聞二

少數族裔機場候送檢 乏支援捱餓36小時

【明報專訊】印裔港人Asif的太太及兩名年幼子女早前由印度返港，因同機出現疑似確診個案，Asif的妻兒被列為緊密接觸者，在機場禁區等候送往檢疫中心，期間疑前線職員因語言隔閡，導致Asif的妻兒缺乏支援，包括超過36小時未獲提供所需的清真食物等。

疑前線職員語言不通

區議員促增多國語言支援

油尖旺區議員陳嘉朗表示，過去兩個周末接獲6宗少數族裔港人求助，包括印裔港人Asif Ahamad。Asif 表示，其太太、9歲兒子及4歲女兒9月11日乘搭印度航空由新德里返港，於香港時間早上6時15分抵港，因同機乘客疑似確診，3人被列為密切接觸者，須接受隔離檢疫，但在機場禁區等候送往檢疫中心期間，衛生署及機管局未提供所需清真食物。

Asif稱，太太操烏都語，英語不流利，衛生署職員未有與她們溝通，導致一直捱餓；他當日下午聯絡區議員求助，最終獲悉家人當晚被送往竹篙灣檢疫中心，他於近午夜12時送清真食物到檢疫中心，期間家人逾36小時未獲提供清真食物。

陳嘉朗要求當局增加支援少數族裔，包括加強對機場前線人員的英語要求，以及提供多國語言支援等。立法會議員毛孟靜批評，本港機場檢疫安排不足，對少數族裔不人道。機管局回覆表示就有關事件，已向衛生署了解日後是否有需要作配合。

（疫情第三波）

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