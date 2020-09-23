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非急症醫院探病 醫局料最快10月恢復

【明報專訊】疫情期間，公立醫院大減非緊急服務，至近期疫情紓緩，醫管局計劃下周起在周末增加手術和門診節數，清減積壓個案；若下月國慶長假期後幾天未出現新的源頭不明確診個案，亦會考慮開始恢復非急症醫院的探病服務。

周末加開手術專科門診服務節數

醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯昨透露，疫情期間骨科預約入院服務和耳鼻喉科門診服務最受影響，2月時最嚴峻，約五成預約入院服務延期；隨着開設社區設施分流確診病人的住院需要，第三波的影響少於五成，目前已回復至約原本七成服務量。第一、二波疫情時，專科門診量較去年同期跌四成，雖然第三波期間醫院沒推遲病人的門診服務，但約有兩成病人提出改期。

張子峯表示，下周起至11月會用特別酬金計劃，邀請同事在周末加開服務節數，提供額外的內視鏡、手術、心臟超聲波檢查、專科門診服務等，陸續處理疫情期間積壓的個案，由於12月或開始進入流感季節，會視乎未來兩個月推行情况再決定下一步策略，局方暫未預算計劃可開的節數、完成所有積壓個案的時間，以及何時將非緊急服務量回復至疫情前水平。

張子峯說，學校復課和國慶長假期聚集會增加，局方將觀察長假後約5、6天情况，如未出現源頭不明個案，會考慮開始恢復非急症醫院的探病服務，預期會安排家屬每周有一節探病時間。急症醫院探病安排會是「最後一步」，料待取消緊急應變級別後才推行。

（疫情第三波）

相關字詞﹕新型冠狀病毒肺炎 醫管局

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